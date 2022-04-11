疫情｜私家醫生可網上申請兩款口服藥　供應商直接派至登記診所

本港新冠疫情逐漸緩和，政府早於4月2日已宣布，將陸續向私家醫生免費提供新冠口服藥物，以減低病人情況惡化的風險。政府今日（11日）公布，已通知私家醫生，若已登記使用「醫健通」，可透過特設網上平台，要求兩款新冠口服藥物。藥物供應商將於第二個工作天，派發至登記的地址。當局提醒，每次最多可要求十次療程的藥物，不得向病人收取該藥物費用。



▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



醫生必須已在「醫健通」登記

政府公布，衞生署今日發信予已登記使用「醫健通」的私家醫生，向他們告知日傍晚起，可透過特設網上平台，要求提供兩款新冠口服藥物，即輝瑞藥廠的帕克斯洛維德（Paxlovid），以及默沙東藥廠的莫納皮拉韋（Molnupiravir）。

政府指，若私家醫生想處方新冠口服藥，必須已在「醫健通」登記，以便記錄處方。登入並在網上平台提出要求後，藥物供應商會直接派發藥物，到他們於「醫健通」登記的其中一個指定應診地址。

▼記者實試一款新冠病毒快速抗原檢測▼



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藥物供應商翌日送抵診所

若在周一至周五下午四時前提出要求，藥物供應商會盡量於第二個工作天處理。私家醫生每次可提出不超過十次標準療程的抗病毒藥物。抗病毒藥物的分發，將視乎藥物供應和醫生的使用情況。

醫管局已就藥物發出指引、使用藥物須知和其他注意事項，均可於網上平台下載。局方提醒，私家醫生須遵守醫管局的療程指引，不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。

衞生署亦提醒，在《預防及控制疾病條例》（第599章）規定，新冠病毒為法定須呈報的傳染病，所有個案須向衞生防護中心呈報。