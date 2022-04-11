疫情｜多國放寬入境檢疫限制 學者：香港已失國際航空樞紐地位
撰文：勞敏儀
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政府本月起取消對9個國家的禁飛令，仍維持個別航班熔斷機制，國際航空運輸協會（IATA）批評防疫政策過嚴，令香港失落國際航空樞紐地位。中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國今（11日）表示，全球航空業已恢復，又列舉不少東南亞國亦陸續放寬入境檢疫限制，認為港府應考慮如何從動態清零過渡至與病毒共存政策。
▼4月1日 9個國家禁飛令撤銷首日機場情況▼
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多個東南亞國家已相繼放寬
羅祥國認為，全球航空業迅速恢復，例如新加坡、泰國、馬來西亞等入境檢疫措施相繼放寬，例如沒有疫苗接種要求亦可入境，但本港的檢疫措施仍非常嚴格，估計當相關措施與國際接軌，航空業才會逐漸復甦。
多間航空公司公布不會復飛香港
他續指，目前「關卡」在於本港採取的熔斷機制及嚴謹的檢疫措施，認為港府需考慮如何從動態清零過渡至與病毒共存政策。對於多間航空公司公布不會復飛香港，他認為目前來港多數為香港市民、有工作或學生簽證人士，相信外國旅客不會在嚴格措施下依然來港旅遊，認為有關航空公司是採取務實安排。
羅認同本港目前一定不是國際航空樞紐，但IATA預計至2024年航空旅客人次會超過疫前水平，故對未來發展仍感樂觀，相信香港地位可逐漸恢復。
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