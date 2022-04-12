機電署工程師與同為公務員妻　涉洗黑錢逾950萬等罪　遭廉署起訴

廉政公署今日(12日)公布，落案起訴一名機電工程署高級屋宇裝備工程師、其任職社會福利署臨床心理學家的妻子、以及一名機電署分判商，控告他們就總值約9,140萬元的機電署小型工程合約，涉嫌公職人員行為失當和行賄受賄，以及處理犯罪得益逾950萬元，三人被落案起訴共九項罪名，今日下午被帶往東區裁判法院應訊。



三名被告分別為機電署高級屋宇裝備工程師謝聲德(57歲)、其妻社署臨床心理學家吳蔚(50歲)、機電署分判商陳子榮(55歲)。廉署指，早前接獲貪污投訴遂展開調查，在向律政司徵詢法律意見後，於今天落案起訴三人共九項罪名。

廉署續稱，謝聲德負責處理及監督公共工程合約招標和運作事宜，其所屬的小型工程分部，於2016年10月至2018年4月期間，向兩間總承辦商判授兩份總值約9,140萬的小型工程合約，而有關合約最終分判予美亞、宏晉及三和。

謝聲德及吳蔚珊涉處理犯罪得益逾950萬元。（資料圖片）

謝涉嫌未有申報與陳子榮及另一名三和董事屬私交友好關係所引起的利益衝突，而該兩人均為機電署上述合約的分判商，以及謝聲德負責管理有關合約和監督其承判商的工作表現。

謝聲德及陳子榮亦涉嫌分別收受及提供四萬元，作為優待美亞、宏晉、三和或其他公司的誘因或報酬，而調查發現在案發期間，有大量來歷不明的現金存入謝聲德及吳蔚珊的銀行戶口，涉嫌處理犯罪得益逾950萬元。

廉署就調查另起訴吳蔚珊四項欺詐罪名，指吳從三間銀行，即大新銀行有限公司、中國工商銀行(亞洲)有限公司及東亞銀行有限公司，取得一筆按揭貸款及三筆私人貸款，合共逾730萬元，涉嫌向上述銀行偽稱，她受僱於兩間由她或其母開設的公司並賺得月薪，以獲取該四筆貸款。