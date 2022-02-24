東亞銀行經理及兩中介涉行賄10萬元開立帳戶　遭廉署落案起訴

廉政公署公布，昨日（23日）落案起訴一名東亞銀行高級客戶經理，以及兩名中介公司代表，控告他們涉嫌提供及收受賄款共逾10萬元，以協助非本地客戶在三間本地銀行開立個人及公司帳戶，並涉嫌在申請開戶時使用虛假文書副本，訛稱有關客戶於開戶當日在香港。各被告獲廉署准予保釋，明日（25日）將在東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。



廉政公署。（資料圖片）

廉署表示，早前接獲貪污投訴遂展開調查。案件涉及一名東亞銀行有限公司(東亞銀行)高級客戶經理的38歲黎賜慧；以及兩名中介公司代表，分別為任職香港和創商務秘書有限公司(和創)顧問的25歲陳栢材，與任職香港智盈諮詢顧問有限公司(智盈)營運者的35歲柯莹莹，共被控共15項罪名。

該案涉嫌於2018年12月至2021年3月期間發生，涉案人士涉嫌就最少30個開戶申請，提供及收受合共逾10萬元賄款。案發時，黎賜慧任職東亞銀行金鐘分行高級客戶經理，職責包括協助客戶開立帳戶。和創及智盈同為中介公司，為客戶提供秘書服務。陳栢材是和創的顧問，而柯莹莹則是智盈的營運者。

東亞銀行。（資料圖片）

黎賜慧及陳栢材共被控13項貪污罪名，其中五項控罪指，陳栢材及黎賜慧涉嫌一同串謀，使黎賜慧從陳栢材接受五筆由1,000元至12,000元不等的賄款，為陳栢材轉介或將轉介的客戶開立東亞銀行帳戶，或協助東亞銀行帳戶持有人重設帳戶密碼以取用網上銀行服務。

另外三項控罪指，黎賜慧涉嫌串謀另外三名中介公司營運者或代表，使黎賜慧接受三筆由1,000元至20,000元不等的賄款，為該三人或由他們轉介的客戶開立東亞銀行帳戶。另一項控罪指，黎賜慧涉嫌收受另一名人士1,000元為對方開立東亞銀行帳戶。另外兩項控罪指，黎賜慧分別與柯莹莹及另一人涉嫌串謀使用34份看來是由入境事務處發出的虛假入境標籤的副本，意圖誘使另一人接受它們為真文書的副本。

廉政公署今日（22日）落案起訴香港理工大學轄下香港專上學院一名承辦商前僱員，涉嫌隱瞞自己及母親於一間公司的利益，以詐騙香港專上學院向該公司就保養工程發出總值逾55萬元的採購訂單。（資料圖片）

東亞銀行要求公司帳戶申請人須親身到分行開戶，以符合盡職審查要求。涉案人士被指向東亞銀行提交開戶申請時，附上該等虛假入境標籤副本，訛稱申請人於開戶當日在香港。廉署調查發現，有關申請人並沒有於虛假入境標籤所標示的日期到訪香港。

餘下四項控罪指，陳栢材涉嫌獨自及串謀另一人向香港上海滙豐銀行有限公司(滙豐銀行)不同分行的三名職員，以及恒生銀行有限公司(恒生銀行)一名分行職員，提供四筆由5,000元至10,000元不等或未指明金額的賄款，為陳栢材將轉介的客戶在該兩間銀行開立帳戶。該四名銀行職員即時拒絕陳栢材提供的賄款，並向其僱主匯報事件。廉署強調，東亞銀行、滙豐銀行及恒生銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。