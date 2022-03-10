廉署動員300人抗疫　染疫康復人員化身電話社工　解求助市民擔憂

疫情持續，位於廉政公署的「個案追蹤辦公室」上月啟用，現時最多有300名廉署人員當值，平均每日處理逾千宗個案；廉署亦派出60人到衞生防護中心，向確診人士發出隔離令，平均每日發出過萬張。廉署更特意安排已康復的人員化身「電話社工」協助支援熱線，以「過來人」身分開解求助市民，以減輕他們的擔憂。



廉政公署的「個案追蹤辦公室」上月啟用，現時最多有300名廉署人員當值，平均每日處理逾千宗個案。（廉署提供圖片）

廉署約200人駐個案追蹤辦 平均每天處理數千個案

廉署指，現時有超過300人協助個案追蹤、物資分配管理及查詢熱線支援。當中約200人在「個案追蹤辦公室」，協助衞生署追蹤確診者及密切接觸者資料，周六及周日可增至300人工作，平均每天可處理數千個個案。

廉署指出，由於「個案追蹤辦公室」主要是電話聯絡工作，各廉署人員配置相關的電話和通訊設備及資料後，便可各自在自己辦公位置工作，保持社交距離亦方便靈活調配人手及資源。

廉署自2月中起，安排人員輪流駐守衞生防護中心，24小時運作，每日當值約有60人，協助中心發出隔離令並接聽相關電話熱線。現時平均每日可協助發出過萬張隔離令，每日接聽數百個電話查詢。

電話社工以「過來人」身份安慰確診市民 展現同理心

廉署人員有時會擔當「電話社工」，安慰因確診感擔憂的市民，紓緩情緒不安。廉署亦特意安排一些已康復的同事協助支援熱線，由於他們身同感受，能透過展現「同理心」，亦以「過來人」身份盡力開解他們，減輕他們和家人的擔憂。

在「個案追蹤辦公室」工作的總調查主任張振康指出，於追蹤個案時，會特別關注長者的需要，早前他們在電台phone in節目得悉一位確診長者因不懂得使用快速測試申報平台感到徬徨擔憂，張主任立即安排同事，透過電台聯絡到該名長者，並成功協助填寫資料，該名長者事後感謝廉署的幫助。

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