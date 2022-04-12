8.11尖沙咀衝突　助理工程師暴動罪成囚3年半　官斥間接挑戰法治

大批示威者在2019年8月11日包圍尖沙咀警署，多人涉暴動被捕，其中9人經審訊後被裁定暴動罪成，8人已被被判監逾3年，餘下一名23歲助理工程師今日（12日）判刑。法官指，暴動人士圍堵及攻擊警署，超越表達訴求的界線，直接挑戰警方執法，及間接挑戰法治，終判他囚3年半。



被告郭嘉輝（23歲，助理工程師）早前與其他8名被告被裁定一項暴動罪，指他們於 2019 年 8 月 11 日，在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

暴動人士行為挑戰警方執法

法官游德康判刑指，事發當日暴動人士圍堵及攻擊警署，超越表達訴求的界線，屬直接挑戰警方執法，及間接挑戰法治，又指法治基石若被動搖，後果將會不堪設想，亦指本案嚴重之行為，涉及以警員及警署作為目標。

游官認為，被告明顯裝備好到達暴動現場，為鼓勵他人，但沒有證據指他曾作暴力行為，終判他囚3年半。

同案被告包括有線前主播卓麗馨

其餘8名被告：女學生劉維穎（21歲）、學生張文俊（19歲）、女學生梁卓華（22歲）、送貨員黃奕瑋（22歲）、補習社經營者及老師吳紹勤（31歲）、教師韋婷婷（27歲）、有線電視運動節目主持卓麗馨（25歲）及家庭主婦潘慧雯（43歲），同樣被裁定暴動罪成，其中5人被判囚3年半，梁卓華、黃奕瑋及卓麗馨等3人被判囚3年9個月。

案件編號：DCCC23/2021

同案其中一名女被告卓麗馨，是有線電視的前主播。(網上圖片)