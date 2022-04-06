7.28中上環衝突｜13名被告判囚42至48個月　兩被告入勞教和教導所

2019年7月28日中上環一帶，由下午的集會，發展至未經批准的遊行，至傍晚更爆發警民衝突，並有數十人被捕。其中15人暴動等罪成，被告當中亦包括護士及飛機師，他們原定於本年2月判刑，惟判刑因本港疫情而押後。而區域法院法官練錦鴻今(6日)判刑時指，本案被告均為沒有案底的年青人，相信有別有用心的人、不負責任的關鍵意見領袖等，令本案被告參與這場「血腥嘉年華」。練錦鴻最終判其中13名被告監禁42個月至48個月，另外兩名被告則分別入教導所和勞教中心。



15名被告：陳偉林（23歲）、陳澤峰（24歲）、布紫晴（26歲，女）、何栢耀(19歲)、梁志鵬（22歲）、楊位醒（33歲）、彭雨彤（22歲，女）、劉耀銓（30歲）、廖頌賢（32歲）、陳永琪（30歲，女）、林皓正（24歲）、廖紫婷（21歲，女）、李樹樺（23歲）、胡嘉俊（23歲）及張雯曦（21歲，女）。

1人開審前承認暴動罪

其中何栢耀承認1項暴動罪，另外14名被告經審訊後被裁定該罪罪成。控罪指各被告於2019年7月28日，在上環摩利臣街和文華里交界的干諾道中和德輔道中一帶參與暴動。

此外，張雯曦被捕時管有一支雷射筆及一個無線電通訊機，她承認無牌管有無線電通訊器具罪，並在審訊後被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成。

案中有人分派物資 法官指有組織策劃安排

案件為區域法院案件，今在西九龍法院判刑。法官練錦鴻判刑指，暴動中有人分派物資、以手勢指揮示威者動向等，認為案中有多個組織策劃安排，雖然無證據指示威者與警方出現肢體衝突，但示威者曾向警方擲硬物、用燒著的紙皮手推車推向警方，警員沒有受傷只因其嚴格紀律及策略，而非因示威者有所節制。

練官又指，事件對公眾造成極大滋擾，破壞香港引以為傲的和平、安全的國際聲譽，政府及商戶亦要花錢維修設施等。練官更認為，暴動令社會進一步分化，示威者崇尚的民主自由，變得專制及扼殺討論空間，反而收窄香港的自由。

法官指社會互信及和諧一旦被破壞 難以在短時間修復

練官表示，社會的互信及和諧由多代人累積，一旦被破壞，便難以在短時間修復，亦提到本案被告均沒有案底，並屬年青人，相信有別有用心的人、不負責任的關鍵意見領袖及自詡為年輕人導師的人，令他們參與這場「血腥嘉年華」。

練官續指，在此情況下，付出代價的往往是空有熱血的年青人，又指法庭在判處年青人時往往感到困難，他們非十惡不赦，有人亦有理想，相信他們假以時日會成為社會接班人，但每個人都要為自己行為付出代價，希望他們經一事長一智。

練官最終判其中13名被告42個月至48個月，當中曾任機師的第9被告廖頌賢被判42個月監禁，任職註冊護士的第10被告陳永琪被判44個月監禁。此外，法官判認罪的第4被告何栢耀被判入教導所，第14被告胡嘉俊則被判入勞教中心。

7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)

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示威者集會後遊行前往中聯辦

案情指，警方就案發日下午3時、在遮打花園舉行的反修例公眾集會，發出不反對通知書，但示威者其後前往中聯辦。於下午5時許，約100至200名穿黑衣和戴頭盔的示威者，到達德輔道西近西邊街馬路。

示威者設路障築傘陣與警對峙

即使警方發出警告，示威者人數仍不斷增加。有示威者在德輔道西及干諾道西和警方對峙，設路障和築起傘陣。至晚上約7時，警方位於干諾道西的防線遭投擲磚頭雜物，遂展開驅散行動，舉旗警告及施發催淚彈，有示威者回擲催淚彈。各被告於當晚被捕，何栢耀承認曾手持磚頭和水桶，站在示威者的前排。

官指示威者明顯抗衡警方執發

法官早前裁決時指，示威者建立防線與警方對壘，明顯是要抗衡警方的執法。警方亦在現場搜獲弓箭、鐵枝和盾牌等，顯示示威者準備用武力與執法者衝突。此外，各被告穿著與其他示威者相類的衣服，又帶備可以抵抗警方的裝備，遂裁定他們暴動罪成。

辯方早前求情指，廖頌賢努力成為飛機師，卻因本案未能繼續事業；李樹樺原計劃日後到內地繼承家族生意，計劃亦遭打斷。而陳永琪為註冊護士，經常作急救義工。

案件編號：DCCC 820/2019