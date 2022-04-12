$1萬失業支援｜收逾45萬宗申請　剛合資格市民趕尾班車：幫補生活

政府推出的一萬元「臨時失業支援」計劃，自上月23日開始申請，今日（12日）晚上11時59分截止。當局設五個服務中心，協助申請人士填表，其中在旺角的服務中心今早約10時半，已處理至少30宗申請，陸續亦有申請者進出中心。有市民稱一個月前失業，昨日（11日）剛好滿30日，今日趕來中心申請。

政策創新與統籌辦事處表示，截至今日下午六時，共收到超過455,000宗「臨時失業支援」計劃申請。



▼4月12日 $1萬失業支援計劃最後申請▼



昨日申請人龍排至至升降機大堂

旺角服務中心今早在10時半前，已為至少30名申請者處理「臨時失業支援」計劃申請，中心內則有十數名市民正在遞交申請。記者在中心逗留約兩三小時，陸續見到市民進出中心，偶然會有數名市民要在中心外排隊輪候進入中心。

有現場職員表示，今日人流未及昨日，並稱昨日門外的輪候隊伍要排至升降機大堂。他續指，中心平均每日處理300宗申請，今日預約已滿額，但會盡量處理無預約即日前來的市民。

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



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兼職司機失業剛滿30日 月使費5000元

陳女士從事餐飲業，她表示上月失業，昨日剛失業滿30日，符合資格可申請臨時失業支援的一萬元，所以今早趕來中心遞交申請。

另一位市民陳先生以往是兼職司機，同樣剛失業滿30日。他說疫情爆外以來，僱主生意受影響，開工日數每月僅餘十日，每日賺二三百元。他自言「老人家使得少」，每月約花5,000元，當中一半靠收入、另一半要用積蓄補貼。

但疫情持續逾兩年，他的僱主早前決定結業，並將旗下的車輛還給車行，他因而失業。他表示，申請過程無大困難，希望獲批一萬元幫補生活。

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失業夫婦齊申請：兩萬元夠撐多一個月

從事零售業的李先生則表示，早前已在網上提交申請，但未能提交所有文件，特意來中心求助。李先生解釋，疫情下他被公司要求停薪留職，雖然已在網上已提交強積金文件作證明，但因所屬行業並非受限處所的業務，要再提交自述書，「我相信好多人都搞唔掂，網上指示講得好含糊，齊（強積金）文件仲要寫多份文件。我真係填唔到，我都唔想上嚟。」

李先生續指，與妻子育有兩名仍在學的孩子，每月家庭支出兩三萬，以往都靠他和妻子同時外出工作養家。他坦言妻子工作亦受疫情影響，兩夫婦都有申請，希望能同時獲得支援，「兩個人有兩萬，夠撐多一個月。」