$1萬失業支援｜錄36萬宗申請　6萬人最快4.12收錢　不獲批有2原因

【臨時失業支援計劃／津貼／保就業計劃2022／防疫抗疫基金6.0／防疫服務包／電子消費券】政府在第六輪「防疫抗疫基金」下推出一筆過10,000元「臨時失業支援」，申請期下周二（12日）結束，截至昨日（6日）暫接獲36萬宗申請。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲表示，首批成功申請的6萬名市民，最快在下周二起的一星期內收到自動轉賬，申請人如欲了解申請進度，明起（7日）可到臨時失業支援計劃網站查閱申請進度。【內文附連結】

何珮玲指，至今約有三成持強積金戶口的申請者不符資格，主要原因包括不符收入規定，或非在被勒關閉的受限處所工作。



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目標惠及30萬人 申請期尚餘約一周已錄36萬宗申請

政府上月宣布為短暫失業的合資格人士提供臨時失業支援，一筆過發放1萬元，涉款30億元，料惠及30萬短期失業人士。不過，何珮玲今透露截至昨日已收到36萬宗申請，其中近34萬宗透過網上申請，意味申請期當餘近一周，但申請人數已比當局最初預測高。

何珮玲表示，是次「臨時失業支援」計劃申請資格分為在遞交申請時至少失業30日，或在599F受限處所工作而被要求放無薪假至少30日，相關的申請比例約為七三之比。

首批獲批人士最快周五收通知 可上網查申請進度

她說，第一批申請合資格人數達6萬人，主要為有強積金戶口人士，最快明日（8日）收到手機短訊或電郵通知，其後可於下周二起一星期內，銀行戶口將收到自動轉賬；如沒有強積金戶口人士，因需補交資料較多，而兩個非政府機構亦需時檢視，故稍後才獲發資助。

申請人如欲了解申請進度，明日起可到臨時失業支援計劃網站查閱申請進度，當中有一個「查看結果」功能，只要輸入個人資料，即可了解申請情況，網址為：https://enquiry.tur.gov.hk/z。

政策創新與統籌辦事處總監何珮玲（右）表示，首批成功申請的6萬名市民，最快下周二起一星期內收到自動轉賬。

約三成人申請失敗

何珮玲指出，十個有強積金戶口的申請，有三個不符合資格。她解釋指，申請要求去年第四季（即10月至12日）至少一個月有工作，月入介乎2700元至3萬元，以及失業或在受限處所工作而被逼放無薪假，但有申請者不符合收入規定（如月入低於2700元或高於3萬元），或並非在被勒令關閉的受限處所工作。

她提醒，申請期剩餘不足一星期，目前5個服務中心在最後4天將延長服務時間，並指目前網上預約「都幾爆」，呼籲有需要人士盡快申請，如需協助可致電熱線。