疫情｜全民快測呈報3128宗陽性　張竹君：找到數百名無病徵患者

第五波疫情持續，本港今日（12日）新增1,433宗確診，核酸檢測及快速抗原測試各約佔一半。三日全民快速抗原測試，網上呈報累計合共有3,128宗。



衞生防護中心指當確診數字降至相當低的水平，政府將再次展開病毒追蹤工作。



新增1433宗確診個案回升約2%

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增735宗核酸陽性確診個案，當中168宗屬於醫管局呈報個案、194宗屬於衞生署化驗，其餘的373宗則是由私家化驗所呈報；另有698宗快速檢測陽性的呈報個案，單日合共有1,433宗確診個案，數字比昨日稍微增加26宗或1.85%，第五波累計逾118萬人染疫。

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阿聯酋航空一班機有10疫客 即日熔斷

本港新增13宗輸入個案，其中10宗是4月11日乘坐阿聯酋航空由迪拜及曼谷抵港的EK384班機，航班已在今日起至下周一期間禁止抵港。2宗CX252及1宗TG6800抵港航班。另外三宗是較早之前抵港。

昨日再無新增院舍出現爆發或有呈報個案，但在已呈報的院舍中，再有7間殘疾院舍及29間老人院出現新個案，涉及54名院友及9名職員。

張竹君指，全民快測成功找到數百宗無病徵個案，能夠阻止病毒在社區蔓延。

三日快測個案64%患者無病徵

張竹君指出，三日全民快速抗原測試共收到共3,128宗陽性呈報，首日收到1,996宗，次日收到774宗，第三日則收到658宗。她估計可能還有少量個案本應是4月10日呈報，惟今日才提交完整資料，因此明天的數字將會稍微增加。她認為全民快測成功找到數百宗無病徵個案，能夠阻止病毒在社區蔓延。

張竹君指，三日的快測個案有64.3%患者無病徵，而35.7%患者則有病徵。八成以上患者沒有高危因素，皆適合家居隔離。

回復全面追蹤需待單日確診降至相當低水平

另外，被問及何時再展開病毒追蹤工作？張竹君表示，回顧第四波疫情，當時每日的確診數字最多只是百多宗，惟追蹤工作已經相當吃力。雖説現時的追蹤能力已提升，但始終要每宗個案徹底追蹤，並將所有染疫者、密切接觸者或密切接觸者的家人送往隔離設施，也要考慮政府配套是否能做到。因此要待確診數字降至相當低的水平，政府才有足夠能力去追蹤每個病例，相信届時會做得更好及更徹底。

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