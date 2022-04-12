疫情下如何面對親人離世？ 哀傷四階段怎度過?兩類安慰說話不必要

新冠疫情持續至今已逾兩年，不少人在疫情期間失去至親。面對突如其來的噩耗，不少人一時三刻亦恐怕未懂如何面對。作為身邊人，有時亦同樣不懂得該如何安慰喪親者。如何面對死亡，因此成為不少人於疫情下的一個大課題。

疫情下，有不少人均失去至親。（Shutterstock）

哀傷期四階段約需半年時間過渡

據精神科專科醫生張漢奇分享指，面對親人離世，一般人的哀傷期會經歷以下幾個階段：

1. 最初幾天可能是「麻木階段」，完全還不懂反應；



2. 然後逐漸開始進入「否認階段」，這階段有時會有「談判」（bargaining）的心理反應，例如喪親者會有「如果我短命幾年，讓他可以長命些就好」等想法；



3. 然後進入「抑鬱階段」，對喪親一事開始極不開心；



4. 最後就是「接受階段」，漸漸接受了喪親一事，可慢慢重過正常生活



大部分喪親人士可能需時約半年才可慢慢過渡到「接受階段」，之後基本上就不再會出現情緒低落的情況，並轉變為一種思念、掛念逝去的親人，很少再有情緒波動。一般而言，要安然渡過以上階段，大部份人均可經由「時間沖淡一切」，但亦有部分喪親者情緒糾結，需其他人協助才能步過。

▼如何面對親人離世？（按圖看清👇👇👇）

+ 5

相關文章：驚恐症｜周杰倫疑因驚恐症致心臟不適 三成因要知 入隧道會發病？

「複雜性哀傷」可惡化成抑鬱症

當中，如部份喪親者未能安然過渡哀傷期的幾個階段，就有可能出現「複雜性哀傷」（complicated griefing）的機會，當中有可能出現以下症狀：

．持續情緒低落，只顧著哭

．失眠

．情緒抑鬱

．沒胃口

．幻覺

．出現自殺念頭等



「複雜性哀傷」喪親者的情緒會持續低落至整個人根本無法做正常的事，最終更可能惡化成抑鬱症，需要求醫。當中以女性，或離世者是突然意外死亡的，就更容易出現這情況。

張漢奇醫生指，喪親者如始終未能安然過渡哀傷期，一般可向兩大方向的專業人士求助。當中，臨床心理學家可為喪親者提供哀傷輔導（grief counseling），陪伴他的心路歷程，讓他慢慢接受喪親的痛苦。

至於精神科醫生除了會進行哀傷輔導外，也需要看看喪親者有沒有出現情緒病，例如幻覺、抑鬱症、嚴重的焦慮，甚至自殺傾向等症狀，由於這些症狀未必是單純心理輔導可以解決，故很多時都需要由精神科醫生處方適當的藥物幫助改善。

▼同場加映，安定心神穴位：（按圖看清👇👇👇）

+ 7

相關文章：【抑鬱症】憂悲過度氣鬱傷內臟 5個穴位穩定情緒紓緩心悸失眠

如何安慰喪親者?

除此之外，不少人在面對伴侶、朋友正經歷喪親之痛時，作為身邊人很多時雖有想安慰對方的心意，但卻總是無從表達。張漢奇醫生對此就有三大建議，當中包括有些安慰說話原來並不應向對方說：

1. 鼓勵喪親者說出自己的感受



記著自己要保持一個完全不批判的態度，並表明自己完全願意聆聽。千萬不要對喪親者說：「你這樣想是不對的，你這樣不開心是不好的」或「人已經死了，你不要不開心，要積極些做人」等，以上這些說話都是不必要的。

應讓喪親者暢所欲言講出自己的感覺，包括傷心、思念，甚至後悔以前對死者做得不夠好等。當喪親者暢所欲言宣洩之後，其情緒往往可變得比較平靜。

2. 提供實質的協助



例如喪親者平日負責煮飯、做家務，作為伴侶在這階段應主動分擔，讓他知道身邊人支持他，並會一直陪在他身邊。

3. 盡量讓喪親者出席相關儀式，例如喪禮、追思會等



不要因為喪親者這段時間比較傷心就勸他不要去，因為萬一他沒有出席，很多時日後回想會感到非常後悔，覺得自己「做漏咗嘢」，對不起逝去的親人，成為心理上永遠的遺憾。

精神科專科醫生張漢奇。(受訪者提供)

▼同場加映，社交恐懼症知多啲：（點擊下圖看更多👇👇👇）

+ 1

相關文章：社交恐懼症｜疫情下難發現？ 疫後恐惡化至抑鬱濫藥 10大徵兆要知