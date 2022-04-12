檢疫酒店｜4.19起七間酒店改回抵港人士檢疫　5月共1.4萬間房供應

政府早前解除禁飛令，為應付從海外回港的香港居民的需求，政府將進一步增加指定檢疫酒店供應，除早前預留作社區隔離設施的皇家太平洋酒店、九龍酒店和香港康得思酒店，將在本月19日起改回作入境旅客檢疫用途；而現時四間預留作外傭檢疫用途的酒店，包括香港沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店及青衣華逸酒店，亦將由5月1日起接待其他從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民入住檢疫。

連同上述七間酒店，從5月1日起，指定檢疫酒店共有45間，提供超過1.4萬間房間，供從中國內地及澳門以外地區的抵港人士入住。



政府評估社區隔離設施的供求及使用情況後，早前預留皇家太平洋酒店、九龍酒店和香港康得思酒店三間酒店作社區隔離設施的酒店，將於本月14日起改回入境檢疫酒店，預計可額外提供約2,000間房間，並已陸續開始接受房間預訂。

▼4月1日起預留作外傭檢疫酒店▼



而為善用酒店房間作檢疫用途，現時預留作外傭檢疫用途的香港沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店和青衣華逸酒店除繼續接待外傭檢疫外，5月1日起亦將接待其他從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民入住檢疫，共提供約1,600間房間。

已預約這四間酒店的外傭不會受到影響，而從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民則可於4月19日上午10時起，經酒店的網上預約系統預訂房間。

連同上述七間酒店，從5月1日起，指定檢疫酒店共有45間，提供超過14,000間房間，供從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民選擇入住。

▼4月1日起新增13間指定檢疫酒店▼



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政府發言人表示，所有指定檢疫酒店在參與計劃前均已向政府提交有關其收費資料，除非獲得政府批准，否則酒店在計劃期內不得調整收費，而指定檢疫酒店計劃下的各間酒店至今並未有申請調整收費。

▼第七輪指定檢疫酒店名單▼

