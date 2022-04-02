汀蘭居轉檢疫酒店爆租約糾紛　最後留守12人獲賠雙倍租額：好好彩

荃灣汀蘭居因轉為隔離酒店而爆出租約糾紛，逾百名租客被要求上月中遷出，租戶拒搬更被斷水斷電，事件至上月底出現曙光。至少12名租客獲酒店方妥協安餘下租約的雙倍租金計算賠償金額，上周四(28日)遷出，據知最多一位獲賠20多萬元，有租客坦言與酒店方簽署的使用權合約(Licensing Agreements)處於劣勢，酒店有權給予合理通知期為由，向法庭申禁制令先迫遷後訴訟，惟酒店受制法庭因疫情關閉至今月20日，急於交房而妥協，日後會更小心細閱合約內容。



130名租客簽訂長期租約

荃灣汀蘭居原為服務式住宅酒店，當中大約有130客房用與租客簽訂長期合約居住，惟租客於上月3日後陸續收到通知，指酒店改裝成「社區隔離設施」，租客需於上月15日前遷出，有租戶認為本來與酒店方簽下「死約」，不滿酒店只肯賠相等於一個月租金的通知期，拒絕離開，汀蘭居則向留守租戶發出律師信，其後更有留守租戶控訴被酒店斷水斷電，雙方數星期以來共報警約20次，事件包括失竊、職員闖入租戶房間、控訴酒店未有通知工程、違反限聚令等。

直至上月25日，堅持留守的租客由30人逐步跌至12人，他們突獲酒店方通知簽署和解協議，至28日收到支票後即日遷出，有不願透露姓名的租客透露，酒店方願意以合約餘下租金的雙倍金額作賠償，據知金額最高的一名租客，在汀蘭居居住超過10年，因簽下長期租約獲賠約20多萬元。

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酒店方可根據使用權合約申禁制令

該名租客表示，剩下堅持留守的12名租客聘請律師與酒店方周旋，但律師指他們與酒店簽訂為使用權合約(Licensing Agreements)而非住宅租約(tenancy agreement)，租客在法律上只有使用房間的權利，若酒店聲稱已給予合理通知期而向法庭申請禁制令要求租客離開，甚至提供次一級房間聲稱已滿足其住屋要求，「基本場官司好難打」，恰恰法庭因疫情關係關閉至今月11日，酒店又急於交出房間作檢疫隔離設施，才肯急急妥協，否則留守租客全部處於劣勢。

對於有外界指租客「獅子開大口」索取巨額賠償金，該名租客反駁目前汀蘭居租金平均為一萬多元，剛巧遇上大量酒店轉為檢疫隔離酒店，很多租客居無定所被迫四出「撲房」推高租金，以目前12名成功取得賠償的租客為例，各人租住的荃灣如心、天水圍海逸、屯門黃金海岸、沙田凱悅酒店等， 月租超過2萬元，租金恰恰是現時的2倍多，並非多取，而且還未計算律師費等金額，認為只是「努力去攞返自己應有權益，而唔係貪心想多啲。」

他認為經歷今次教訓後，會小心細閱服務式住宅酒店合約內容，「經過今次好多酒店都好小心，直接話租酒店房，一日通知可以叫你走，有啲租客開始諗不如直接租返屋。」形容經歷擔驚受怕的一個月後，今次只是幸運慘勝，其餘大部分租客要在外間繳付雙倍租金租房。

一直帶領租客抗爭的馮小姐承認已取得賠償並遷出租住其他酒店房，金額根據協議不能向外間披露「只係合情合理攞返自己應得嘅嘢。」未有回應更多。