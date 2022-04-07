環團估算檢疫酒店日棄8.8萬個膠樽　倡閉環式回收、鼓勵自行煲水

受疫情影響，恆常回收活動亦受創。環保團體估算，檢疫酒店每日棄置8.8萬個膠樽，認為當局應鼓勵市民自行煲水，以及採取「閉環式」回收，把棄置的塑膠直接交予回收商運到廠房，透過全機器處理的回收工序，減低傳播風險。



本港目前有44間指定檢疫酒店，環團免「廢」暢飲表示，若以每日派發4支水、每間酒店約有500間房間計算，每天膠樽棄置量達8.8萬個。綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，政府及檢疫酒店應鼓勵檢疫人士用酒店水煲自行煲水，減省派發樽裝水，亦可提出「閉環式」回收，把棄置的塑膠直接交由回收商運到廠房，毋須經人手，全數透過機器處理，相信可減低傳播風險。

免「廢」暢飲亦指，政府轄下場地的飲水機，有六成因衞生考慮暫停使用，故要求政府將所有不合時宜的噴射式飲水機，升級成為斟水站，鼓勵公眾自備水樽和使用較衞生的斟水機。

有環團估算，檢疫酒店每日棄置8.8萬個膠樽。（免「廢」暢飲提供）

塑膠飲料容器生產者責任諮詢後 遲遲未有下文

政府去年完成塑膠飲料容器生產者責任計劃的公眾諮詢，惟至今未見公布結果。劉祉鋒對此表示失望，認為計劃應涵蓋所有飲品包裝，並呼籲本港飲品生產商主動訂立減廢及回收目標。

紙包飲品盒回收漿廠「Mil Mill 喵坊」聯合創辦人葉文琪補充指，部份使用膠樽的樽裝水，已轉用紙包飲品盒作包裝，灣仔會展亦有出售「紙包水」，故不應被排除在生產者責任計劃以外。