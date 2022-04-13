護士涉為兩家共6人扮打疫苗　全被控串謀詐罪　案押後至6月再訊

註冊女護士涉嫌與多人串謀「扮打針」，同案6名來自兩個家庭的男女，在疫苗通行證實施前4天，涉到訪社區接種中心，他們未有打針，卻獲女護士發疫苗接種紀錄，7人涉欺騙衛生署而被控2項串謀欺詐罪，案件今日（13日）在觀塘裁判法院提堂，辯方要求押後以便索取控方文件及法律意見，案件將於6月8日再訊，所有被告都獲准保釋。



除護士外的6人來自兩個家庭

7名被告：何嘉雯（34歲，註冊護士）、廖凱殷（42歲，家庭主婦）、蕭杏儀（70歲，家庭主婦）、廖國雄（67歲，建築工人）、Marcelo Mary Ann Villeza（39歲，家庭傭工）、鄭雅怡（30歲，補習老師）及鄭斯蔚（25歲，小學教師）。所有人獲准以1000元保釋，期間不得離港，要居住在報稱地址，亦不可接觸控方證人。

其中廖凱殷、蕭杏儀、及廖國雄為一家三口，蕭杏儀及廖國雄是廖凱殷的母親及父親；而鄭雅怡及鄭斯蔚則為另一家庭中的兩姊妹。

7名被告離開法庭的情況。(詳看下圖)

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控罪指，首5名被告在2022年1月至2月20日期間，串謀欺詐衛生署，即不誠實及虛假地表示廖凱殷、蕭杏儀、廖國雄及Marcelo Mary Ann Villeza已接種一劑疫苗，誘使衛生署向他們發出接種紀錄。

另一控罪則涉及何嘉雯、鄭雅怡及鄭斯蔚。控罪指，3人在2022年2月5日至2月20日期間，串謀欺詐衛生署，即不誠實及虛假地表示鄭雅怡及鄭斯蔚已接種一劑疫苗，誘使衛生署向她們發出接種紀錄。

案件編號：KTCC429/2022