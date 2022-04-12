疫情｜吳尊友：「躺平」是別國無奈選擇　動態清零符合中國實際

內地的本土疫情持續，當局多次強調堅持「動態清零」政策。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今日（12日）再表示，「動態清零」符合中國實際，「躺平」是很多國家的無奈選擇。



吳尊友表示，「動態清零」符合中國實際，「躺平」是很多國家的無奈選擇。（中國網）

國務院聯防聯控機制今日召開記者會，對於有人認為可以在「清零」和「躺平」之間選擇第三條道路，允許病毒在低水平流行。吳尊友表示 ，中國「動態清零」防控策略的應用是非常成功的，最大限度地盡一切可能保障了人民群眾的身體健康和生命安全。

吳尊友說，每個國家都希望能夠盡早、盡快地控制本國的新冠疫情。在沒有疫苗以前，物理阻隔是最主要防控措施，包括疫情特殊時點限制人員流動，鼓勵大家戴口罩、保持手衛生、保持社交距離等。但這些措施落實，需要強有力的協調，以及老百姓的配合和支持。在其他國家或地區，很難通過這些措施的綜合協調應用，在全國范圍內實現「清零」或保持「動態清零」。隨著疫苗研製成功，並在人群中大規模接種後，疫苗在預防感染、預防重症和預防死亡方面發揮了重要作用。

吳尊友認為，「躺平」實際上是其他國家無奈的選擇，在經過多種嘗試以後，尋找不到一種理想的控制新冠的策略，於是乾脆選擇「躺平」，就是除了加強疫苗接種以外，不再強調其他防控措施。有些國家「躺平」後，發病人數和死亡人數大幅度上升，這時這些國家又往回縮了縮，又收緊了防控策略，把其他防控措施又加進去了。

吳尊友最後指，中國兩年多的防控實踐證明，「動態清零」符合中國實際，而且是現階段及時控制新冠疫情的最佳選擇。