疫情｜藥劑師倡阿斯利康抗體藥物或可考慮讓長者使用

醫管局早前表示，正研究購入阿斯利康新冠抗體藥物，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（13日）於電台指出，有關藥物為注射式，為改造後的血清，直接打抗體到身體內，預防新冠有效期最少6個月，有效預防率為83％。他指，有關藥物供應有限，建議讓中度至嚴重免疫系統問題，如血癌等患者使用，亦認為如將來供應較多，可讓接種疫苗後抗體水平低的長者使用。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，阿斯利康抗體藥物為直接打抗體到身體內。（資料圖片）

崔指，阿斯利康預防藥有別於疫苗，並不是靠身體製造抗體，而家直接把抗體打入體內，指副作用料有疲倦及頭暈等，可有最少6個月的保護力，而有效率為83％，較復必泰疫苗91％至93％有效率為低，但因保護力較長，或可以8個月才補針，毋須半年補一次。

他指，有關藥物適合中度及嚴重免疫不足人士，如血癌患者、正進食抗排斥藥的病人，指有關病人即使接種新冠疫苗都產生不到抗體。他指，有關藥物為康復者血清再改造，供應有限，指健康人士免疫系統正常，再打抗體只會浪費，但若80歲、甚至90歲長者，即使打疫苗後抗體水平可能低，如供應增加，有為長者打此藥物的可能性。

至於有關預防藥可否當作治療，崔說，藥廠正就此做研究。

醫管局亦已開始向私家醫生派發新冠口服藥，家庭醫生林永和表示，申請藥物的電子平台方便，約花一分鐘就能成功訂藥，亦聽聞私家醫生反應積極，一日間有更多人訂藥。他表示，遙距及面見診症都可以，相信有助準備第六波疫情。