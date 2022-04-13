復課｜教育局發通告　要求學校申報打疫苗及確診學生人數

學校下周二（19日）分階段復課，教育局向全港學校發出通告，指出面對新型冠狀病毒病，接種疫苗是最有效的防禦方法，為協助教育局及社會更全面掌握學校教職員及學生的疫苗接種率及接種疫苗活動的概況，要求學校呈交截至4月18日疫苗接種人數和確診而未能接種人數。



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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教育局再籲宣傳和鼓勵家長安排子女打疫苗

教育局呼籲學校爭分奪秒，充分利用政府提供的不同途徑安排學生盡快接種疫苗，學校可以團體預約形式安排學生到社區疫苗接種中心或衞生署轄下指定的學生健康服務中心接種疫苗，政府會為學校提供預約及接送服務。局方指現時已有27所社區疫苗接種中心投入服務，為所有3歲或以上合資格人士接種科興疫苗， 另有4間兒童社區疫苗接種中心為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。 社區疫苗接種中心更已開始提供「即日籌」給兒童、青少年和長者領取。

另外，學校可安排疫苗流動接種站到校內提供外展接種服務。政府最近增加一個「流動接種站」投入到校外展服務，便利學校安排學生、教職員、家長及其家人接種科興疫苗(3歲或以上)及復必泰疫苗(12歲或以上)。同時學校可自行聯絡醫生或經由教育局配對「疫苗資助學校外展服務」的醫生到校為學生接種科興疫苗。

教育局亦促請學校透過不同渠道包括家長教師會等，加強宣傳和鼓勵家長積極安排學童盡快接種疫苗，以保護個人及校園健康，並為恢復面授課堂締造更安全的環境。

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已打兩針科興兒童明起可預約打第三針

另外，政府今日宣布，家長或監護人可由明日上午8時開始，為已接種兩劑科興疫苗滿三個月的3歲至11歲兒童，網上預約接種第三劑科興疫苗。所有3歲至11歲接種科興疫苗的兒童必須在接種當天攜同已簽妥的家長同意書，並由家長或監護人親自陪同前往接種。

專家建議兒童（5歲至11歲）應該接種兩劑復必泰疫苗，每劑相隔八星期；或三劑科興疫苗（3歲至11歲），首兩劑相隔28八日，然後在三個月後接種第三劑科興疫苗。

同時，已接種三劑科興或復必泰疫苗的60歲或以上人士，在接種最後一劑疫苗至少三個月後，明日上午8時也可以上網預約接種第四劑疫苗。