復課｜學校設快測紀錄表　需家長簽名　聯絡慈善團體助有需要學生

政府昨日宣布小學最早可於4月19日起分階段恢復半日面授課堂，全校師生回校前需做快速抗原測試。有學校會採取探熱紙的做法，學生家中進行快測後，紀錄結果再由家長簽名，校方亦會準備一定數量檢測劑，讓忘記進行快測的學生回校亦可即場進行測試，但亦要有結果才可到課室上課。



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如無紀錄 或於操場做快測

荃灣商會學校周劍豪校長表示，會參考現有量體溫的做法，由學生在家中進行快速測試後，在表格上記錄結果，再由家長簽名作核實，校方亦會安排教師在校門進行核查，如發現學生未有填寫紀錄，便會先致電家長，如家長確認已進行檢測並結果為陰性，便可繼續上課。

如家長同意，校方亦可提供檢測劑讓學生在戶外操場進行檢測，周劍豪指，盡量都不會要求學生因未進行快速測試而要返回家中，同時亦會與校巴保姆溝通，在上車前先檢查快測紀錄，以免「山長水遠回到學校先發現冇紀錄」。

周劍豪校長表示，會參考現有量體溫的做法，由學生在家中進食快速測試後，在表格上紀錄結果，再由家長簽名作核實。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

或成家長負擔 將聯絡慈善團體協助有需要學生

對於每日進行檢測會否對家長構成經濟壓力，周校長提到現時檢測劑售價由五元至數十元都有，無可否認對基層家長「有啲壓力」，除教育局為有需要學生派發快測劑外，而校方亦會盡量提供協助，例如參考過去經歷，欠缺口罩時會有慈善團體向不同學校提供口罩，深信檢測劑情況亦會相同，校方便會將檢測劑送到有需要學生手中。

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難每日查照片 信家長不會欺騙

而聖公會聖雅各小學亦同樣會採取快測表的做法，校長張勇邦表示並不擔心家長會不配合，亦有信心家長不會隨便填寫「陰性」便叫小朋友上學，他認為家長為了小朋友的健康及安全會認真對待，加上家長本身亦重視防疫，學校只是最後把關。

張勇邦又認為難以要求家長以相片方式作證明，指要特意設立系統收集照片，或特別指派教師檢查學生證明，行政上繁複又欠缺效率，又指家長及校方「都係講個信字」，認為家長不會存心欺騙校方。

張勇邦表示並不擔心家長會不配合，亦有信心家長不會隨便填寫「陰性」便叫小朋友上學，他認為家長為了小朋友的健康及安全會認真對待。（資料圖片）

至於當學生快測結果為陽性，家長便會聯絡校方並請假，張校長指校方會將個案分別呈報給教育局及衛生署。張校長又表示校方每日放學後都會進行清潔消毒，亦有為校內室內地方噴灑消毒塗層，會做足預防措施，「唔係等中先做嘢」。

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快速抗原測試深水埗4月10日售價。

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