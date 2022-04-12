復課｜學生打齊針無豁免每日快測　張竹君：仍會感染不能相提並論

小學最快可於下周二（19日）起，分階段恢復半天面授課堂，中學則由5月3日開始復課，屆時全校師生每日回校前需做快速檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（12日）表示，不能因為接種率高，而減少學生的快測頻率，強調打針後的染疫機會，與無接種疫苗無大分別，打針僅用於預防重症及死亡，又指學生應在上課當日的早上做快測，以較準確得悉健康狀況，亦不會考慮深喉唾液或大便等其他的檢測方法，形容相關方法較慢，未能即時得悉結果。



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對於若學校的學生疫苗接種率高，可否減低做快測的頻率，張竹君表示，數據和分析顯示，有否接種疫苗，受感染的機會並非相差很遠，強調打針僅可預防重症和死亡，近日亦有兒科醫生警告，病毒對兒童的嚴重性，孩童染疫一段時間後仍會有炎症，故鼓勵小孩打針，防止感染後出現嚴重情況或死亡，「打針唔能夠同快測相提並論」。

她又指，希望快速測試是在上課日的早上做，「希望早少少起身做快測」，以較準確得悉學生是否染疫，留大便、口水等其他檢測方式需時較長，「我哋嘅精神係希望每日有一個即刻知道的快速結果，唔會話明知是有機會感染而返咗學。」

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至於疫情緩和後，是否調整做快測的次數，張竹君指，要視乎開學後的情況，再商討有沒有改善空間，又指變種病毒Omicron潛伏期短，一般只得兩三日，若做快測的次數較疏，或造成漏洞，令染疫學生將病毒帶到校園，增加學校要做緊急措施的機會，強調必須平衝情況。