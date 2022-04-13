復課｜林鄭拒向所有學童派快測劑　籲趁補發站今日最後開放往領取

第五波疫情緩和，學童恢復面授課堂在即。按當局安排，學童在上學前要進行快速檢測，結果呈陰性方可上學。特首林鄭月娥今早（13日）在抗疫記者會表示，學童日日做快測的安排會在數周後檢視，包括做快測的頻率。

她明言聽到訴求希望當局可向所有學童派發快測包，但表示：「應將公共資源用在最有需要人士身上。」更表明若所有物資都由政府派，會影響政府公共資源運用，強調現時向有需要學童派發快測包的做法已很寬鬆，並指全港89個物資增補點今日最後一日開放，個別家長如想「攞多啲」快測，歡迎去領取。【附補發站全名單】



▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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形容向有需要學童派發已很寬鬆 林鄭：公共資源用在最有需要人士身上

林鄭月娥提到，聽到訴求希望當局可向所有學童派發快測包，但她認為：「應將公共資源用在最有需要人士身上。」表明若所有物資都由政府派，會影響政府公共資源運用；並稱現時向有需要學童派發快測包的做法已很寬鬆。

復課初階段日日快測 數周之後會檢視

特首林鄭月娥指，復課後有人流及聚集，有一定風險，要確保當日進校師生並無感染只能靠快測。但由於病毒僭伏期短，今日陰性不代表明日亦陰性，故考慮衞生署意見後，決定初階段當社區剛復元時，應日日做快測。

但林鄭表示，這並不代表學童要長期日日快測到放暑假，當局數周之後會檢視安排，包括做快測的頻率、檢視哪些學童要快測、哪些可以不用快測等。她亦提到，雖然接種疫苗仍機會感染，但接種疫苗能減重症及入院機會，呼籲家長盡早為子女接種。

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當局早前稱會為領取書簿津貼及綜援家庭的學生派發檢測包，隨即有家長要求當局向全港學童派發檢測包。林鄭在會上回應，有聽到訴求，但重申應將公共資源用在最有需要人士身上，「希望大家不反對，如樣樣嘢都係政府供應，就不止用緊6000億嘅政府。」

應將公共資源用在最有需要人士身上，希望大家唔會反對，如果樣樣嘢都係政府供應，政府每年就唔止用緊6000億......所有物資都全民派，對公共資源會帶來影響，資源壓力太大，最後都會影響市民，就不能聚焦幫市民。 行政長官林鄭月娥

林鄭續指，若所有物資都由政府全民派，對政府的公共資源會帶來影響，資源壓力太大，最後都會影響市民，當市民有需要時，當局就不能聚焦幫助。

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89個抗疫包補發站今最後運作 林鄭：想攞多啲歡迎去領取

林鄭又指，當局將會向領取書簿津貼及綜援家庭學生派發檢測包的安排已很寬鬆。而學校每年開學，每個學生均會有2500元開學費，她認為家長可用來買防疫物資。

她亦提到，派發抗疫服務包的89個增補點，今日最後一日提供服務，歡迎家長到這89個增補點領取快測套裝。

▼各區補漏拾遺派發站名單▼

