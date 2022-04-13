政府4.19起向60歲以上長者派快測套裝　8類單位共680地點有得派

撰文：馬煒傑 江麗盈
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第五波以來長者受嚴重衝擊，食物及衞生局副局長徐德義在疫情記者會中宣布，4月19日起，將向60歲及以上長者免費派發快速抗原測試套裝，鼓勵他們自行進行測試。長者可經由地區康健中心、衞生署長者健康中心等共680個服務點免費索取，套裝內亦會有特別為長者而設計的使用須知，字體會較大，並圖文並茂教長者如何進行快速測試。
為鼓勵長者進行檢測，70歲以上長者可到社區檢測中心或流動採樣站免費進行核酸檢測，無需事前預約，亦可用關愛隊，減輪候時間。

▼4月13日　防疫服務包最後派發日▼

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徐德義在疫情記者會中提到，自第五波以來長者受嚴重衝擊，他呼籲長者多做快速測試，以及早發現是否染疫，及時獲適切治療，以免病情惡化。政府4月19日起，將向長者免費派發快速測試套裝，以鼓勵他們自願進行測試。派發暫定推行至5月31日，會再視情況檢視安排。

徐表示，服務單位的60歲及以上長者會員或服務使用者，可經680個服務點免費索取快速測試套裝，服務單位包括：

地區康健中心及康健站衞生署長者健康中心社署資助長者地區及鄰舍活動中心社署資助長者日間護理中心和單綜合家居照顧服務隊改善家居及社區照顧服務隊長者社區服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位由醫院管理局、非政府機構、大學三方協助的診所暨教研中心

▼4月13日　疫情記者會▼

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隨快測包附「大字版」使用須知　圖文並茂教長者採樣

一向接受服務單位照顧的體弱長者，服務時亦會獲派快速測試套裝。徐表示，隨快速測試套裝會有一份特別為長者而設計的使用須知，字體會較大，方便長者參考，圖文並茂，指導長者進行快速測試，以及如何尋求協助。

同時，為鼓勵長者檢測，70歲以上長者可到社區檢測中心或流動採樣站免費進行檢測，無須預約，亦可用關愛隊，減輪候時間。

▼2019 冠狀病毒病快速抗原測試套裝使用須知（長者版）▼

食衞局其後補充指，以下服務單位的合資格長者服務對象，可經以下途徑免費索取快速抗原測試套裝：

1.食衞局基層醫療健康辦事處轄下兩間地區康健中心及11個地區康健站（60歲或以上會員或服務使用者）；

2.衞生署轄下14間長者健康中心（65歲或以上會員或服務使用者）；

3.受社署資助的213間長者地區／鄰舍／活動中心（60歲或以上會員）；

4.受社署資助的93間長者日間護理中心／單位、61支綜合家居照顧服務隊、31支改善家居及社區照顧服務隊以及238 間長者社區照顧服務券試驗計劃下提供服務的認可服務單位（60歲或以上服務使用者）；以及

5.由醫管局、非政府機構和本地大學三方協作的18間中醫診所暨教研中心（60歲或以上應診人士或其親屬／照顧者）。

長者不懂上網呈報　可致電1836 119登記

局方表示，快速抗原測試呈陽性結果的人士，應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。長者若使用網上申報系統時遇上困難，可致電1836 119自動系統登記身份證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

▼4月12日　粉嶺祥華邨祥豐樓圍封檢測▼

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另外，對於醫管局下18區中醫診所預約長期爆滿，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示由2020年4月至今，有超過12,600位康復者參加，總服務人次逾3萬。他指除了康復診療，中醫亦多方位協助患者，包括住院病人中藥診療服務。另有安老院舍中醫診療服務，及中醫諮詢熱線。

而對於康復診療服務，李立業指康復、隔離人士6個月內可到中醫診所、教研中心接受10次免費服康，現有約500名新增康復病人參與服務，會與18區中醫診所採討服務量，希望盡早安康者接受治療。除德義則表示，會關注相關服務需求，或探討其他途徑提供類似服務。

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