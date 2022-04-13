防疫包｜89個補發站最後開放　拎快測包現人龍　家長：日日測幾貴

學校將分階段復課，學童每日上學前要快速檢測，陰性方可回校。特首林鄭月娥今早（13日）在抗疫記者會表示，全港89個物資增補點今日最後一日開放，個別家長如想「攞多啲」快速檢測，歡迎去領取。



《香港01》下午到荃灣少年警訊會所補發站視察，有專設隊伍給市民領取快速檢測包，至少有40人正排隊，期間不斷有人加入。有家長攜同子女特意前來，領取快速檢測包為復課作準備：「日日要測都幾貴下。」



近40人排隊 每人可領4套快速檢測包

現場排隊人數眾多，下午約3時半有近40人排隊，每人可領取4套快速檢測包，現場有職員維持秩序。不少市民帶同子女排隊，有人為領取更多快速檢測而重複排隊，職員發現後隨即阻止。

市民張小姐的兩名子女分別就讀幼稚園和小學二年級，三人今午特意前來領取快速檢測，為開學做好準備。她認為開學後日日要測「幾貴吓」：「唔係真係個個家庭負擔得起，如果負擔唔到都好痛苦。」

日日要測幾貴下，唔係真係個個家庭負擔得起，如果負擔唔到都好痛苦。 市民張小姐

▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



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兩女兒將復課 媽媽趕尾班車「拎定先」：唔夠用再自費買

市民黃小姐今天收到朋友通知，得知可領取快速檢測，便帶同就讀幼稚園及小學四年級的女兒前來，共領取12包快速檢測。她說暫時不了解學校安排，今日是「拎定先」，假如不夠用會自費購買。

蔡先生稱今日經過附近，看到有快速檢測派發，故排隊領取，預計給家中兩名小孩開學後用。他說：「本身都有買嘅，路過見到佢有得派，梗係拎埋啦。」

▼各區補漏拾遺派發站名單▼

