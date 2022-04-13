疫下醫生流失率達6.9%　兩部門流失率超10%　醫管局斥1.8億元留人

第五波疫情爆發，曾一度令醫療機構不堪重負。食物及衞生局回覆立法會議員就財委會特別會議的書面質詢，文件顯示，2021/22年度醫管局全職醫生的流失率為達6.9%，全職專職醫療人員的流失率達7.6%，全職護士的流失率更高達8.2%，總離職人數共3,338人。



立法會醫療衞生界議員林哲玄認為，有多種因素導致本港近年醫護流失率上升，包括移民潮，醫生退休、公立醫院醫生轉投私人執業等。



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2240全職護士離職比醫生多4倍

文件顯示，在2021/22年度，醫管局共有6,540名醫生、29,890名護士及約9,150名專職醫療人員。該年度全職醫生的流失率為6.9%，即相當於436人離職；全職專職醫療人員（即藥劑師、物理治療師等）的流失率為 7.6%，即相當於662人離職；全職護士的流失率為8.2%，即相當於2,240人離職，比醫生多4倍。

放射科醫生及麻醉科醫生一成離職

2021/22年度有兩個部門的全職醫生流失率超過10%，其中全職放射科醫生的流失率最高，達到13.6%，相較去年6.0%的流失率，增加7.6%，增幅逾兩倍。其次是流失率達10.6%的全職麻醉科醫生，相較去年5.2%的流失率，增幅同樣逾兩倍。此外，流失率最少的是全職心胸肺外科醫生，僅有2.1%，不過較去年0%的流失率，有明顯增幅。

九龍中聯網重災 半數離職醫生極資深

九龍中醫院聯網有39名醫生離職，是七個醫院聯網當中最高，當中12人來自家庭醫學科。當中有17人在醫管局的服務年期長達到26年或以上，三人的服務年期亦達到21年或以上，也有38人年資介乎11年至16年之間。

醫管局准退休後可延任至65歲

文件指出，醫管局在2021/22年度推行挽留人手的進一步措施，開支預算約為1.8億元。措施包括推行退休後延任政策，及早邀請和甄選即將退休的人員延任，並承諾退休後最長可延任至65歲，以吸引更多即將退休的人員退休後繼續在醫管局工作；增加副顧問醫生晉升至顧問醫生職級的機會，以挽留經驗豐富的人才；以及增設副顧問護師職級，以加強護士的晉升階梯。

醫管局表示，當局亦於2月10日將特別津貼的涵蓋範圍擴展至所有公立醫院參與抗疫的部門，以配合目前疫情爆發危機下的運作需要，並且對員工的特別辛勞予以肯定。同時，因應疫情期間的額外人手需求，醫管局已重啟「應付危機特別酬金計劃」，員工自願參與計劃將獲發額外10%的特別酬金。

另外，醫管局大會亦在2021年12月通過優化現行購屋貸款利息津貼計劃的方向， 向員工提供低息貸款，協助他們支付首期購置自住物業，有關計劃仍在制訂中。醫管局亦將繼續諮詢相關政府部門及金融監管機構，索取法律意見，以及參考員工對計劃的反應，以期盡快推出。

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林哲玄：移民潮、公院醫生轉私人執業等皆可致流失率上升

林哲玄接受《香港01》訪問時表示，有多種因素導致近年本港醫護流失率上升，不僅因為移民潮，亦有不少醫生因已届退休年齡，令部份人員流失；同時有醫生認為私家診所在醫療管理制度上的限制較少，有較大發揮空間，亦能建立更良好的醫患關係，因而轉投私人執業。此外，部份護士認為工作量大，使其過於辛苦，加上希望組織家庭而選擇離職，他形容這屬於常見現象。

醫院管理局主席范鴻齡曾在去年表示，從離職員工申請詳盡服務紀錄、提早報稅等行動推斷， 流失率上升部份因移民所致。另一方面，私家醫院亦有醫生移民致人手不足問題，故在公立醫院挖角，令情況雪上加霜。