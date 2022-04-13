新冠疫苗｜增兩人離世前14日曾打針　無關疫苗　上周36宗異常報告

本港新冠疫苗一針接種率已超九成，截至周日（10日）全港已打了1,546萬劑新冠疫苗，655萬人已打一針。衞生署表示，於上周共接獲多36宗曾接種新冠疫苗人士的異常事件報告，及多兩宗離世前14日內曾打針的報告，沒有臨床證據顯示死亡個案由疫苗引起。



第五波疫情襲港，不少家長帶同小朋友到香港兒童醫院打針。（廖雁雄攝／資料圖片）

衞生署表示，截至4月10日的過去一星期，共接獲兩宗離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，涉及一名50歲男子及一名69歲女子，署方稱沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。同一時段內，署方亦接獲36宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告。

本港一針接種率已達92.5%，衞生署表示，至今共接獲7,327宗異常事件報告及96宗曾於離世前14日內接種疫苗的死亡個案，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）至4月11日已總結61宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為11宗個案與疫苗接種沒有關聯，其餘24宗個案仍待更多資料以作評估。

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80歲或以上長者接種率約60%

署方引述醫管局資料，3月14日至4月10日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有550.8宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有45.0宗。

政府發言人說，現時本地80歲或以上長者的新冠疫苗接種率只有約60%，而在第五波累計感染新冠病毒的死亡個案中，近九成為70歲或以上長者，呼籲長者盡早接種疫苗，並在接種第三劑疫苗至少三個月後，接種第四劑疫苗。發言人亦呼籲家長，盡早安排為子女接種疫苗。

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