疫情｜劏房戶一家六口輪流確診致開工不足　團體助申現金資助交租

疫情持續，第五波疫情爆發期間，不少基層的生活均受到影響。由於當時的抗疫物資曾一度短缺，價格亦因此被抬高，令一眾基層難以負擔。基督教勵行會收到社會熱心機構及商界人士及時捐助，成功在短時間內準備約2,500個抗疫應急包，把相應物資送到有需要的人手上，現時共派出5.2萬個快速測試套裝，超過6,500人受惠。



基督教勵行會指，抗疫應急包自2月中旬起透過轄下服務中心及前線員工走訪慰問，將抗疫物資送至不同服務的使用者手上，包括低收入家庭、長者、外籍傭工及難民等。抗疫應急包內有不同抗疫物資，如快速測試套裝、多款抗疫藥物、電子體溫計、消毒用品、超市現金券及食物等。此外，中原慈善基金、The YEH Family及其他善長亦為因疫情而陷入財困的劏房住戶提供現金資助，協助他們渡過難關。

抗疫應急包內有不同抗疫物資，如快速測試套裝、多款抗疫藥物、電子體溫計、消毒用品、超市現金券及食物等。（基督教勵行會提供圖片）

基層難以負擔購入防疫品的額外開支

育有一名女兒、居於板間房的陳女士便是其中一名受惠者，3月初疫情高峯時，陳女士亦不幸確診。她曾於第五波疫情爆發後嘗試購買抗疫物資，奈何價格較貴，超市又經常缺貨。確診後，陳女士家中並沒有任何藥物及快速測試套裝，令她十分擔心，只能向好友求助，「快速測試套裝要60多元一盒，自己的經濟能力很難應付」。

陳女士確診後家中並沒有任何藥物及快速測試套裝，令她十分擔心。（基督教勵行會提供圖片）

83歲的吳婆婆是勵行會祝福晚膳的服務使用者，過去多年一直領取熱飯餐，惟在第五波疫情爆發後，她減少出外，除了出外購買食物及日用品，其餘時間均留在家中。但她在2月確診，需要留家隔離。雖然同住兒子為她準備了快速測試套裝及藥物，惟兒子收入微薄，購買防疫物資已是一筆龐大的額外支出。其後婆婆獲得抗疫應急包，抗疫包內的藥物及快速測試套裝有助減輕他們經濟上的負擔。

有需要長者能到中心取得物資。（基督教勵行會提供圖片）

外傭離港前一天確診陷三難局面

疫情下，在港的難民及外傭亦受到影響。來自印尼的Ameliani便是其中一個例子。Ameliani原本計劃在工作簽證到期後便返回家鄉，然而，離港前一天發現確診，她隨即面臨即將逾期居留、沒有容身之所及任何抗疫物資的三難局面。當時，Ameliani感到十分無助，幸得勵行會相助，並為她提供住宿、藥物、衣物及食物等用品，亦協助她前往入境事務處求助，終成功免費辦理簽證延期。居於大埔的難民Alan同樣受助於勵行會，他確診後，家中欠缺藥物，透過勵行會送贈的抗疫應急包，才可度過難關。

劏房戶開工不足 陷入欠租困境

除了欠缺物資外，亦有一班基層因為疫情或確診隔離致開工不足，家庭收入銳減，難以支撐日常支出。梁美珍與丈夫、3名女兒及奶奶一同住在一個約200尺的劏房，過往從事建造業的丈夫收入尚算不俗，惟在疫情及確診後被迫停工的影響下，影響收入。梁美珍指，因為家中六人相繼確診，女兒更一度高燒達攝氏40度，家中又沒有兒童退燒藥，令丈夫足足停工一個多月，近3個月以來只有不足於1萬元的收入，現時連住所的租金也無法繳付。後來幸得勵行會向她送上物資，並得知梁美珍一家已兩個月無法交租，向她提供中原慈善基金1萬元的現金資助，助他們解決燃眉之急。

梁美珍（左）與丈夫、3名女兒及奶奶一同住在一個約200尺的劏房，過往從事建造業的丈夫收入尚算不俗，惟在疫情及確診後被迫停工的影響下，影響收入。（基督教勵行會提供圖片）

基督教勵行會總幹事張洪秀美女士表示，「面對無情的疫情，作為社福機構，我們更加要與社會各界攜手合作，在最短的時間內填補社會安全網的漏洞，為香港最無助的市民、外籍傭工及難民提供合時的支援，與他們一同走過疫境。」