全民快測｜林鄭形容三個目的已達成　一系列數字揭示疫情回落九成

一連3日全民快測結束，特首林鄭月娥今日（13日）形容該行動3個目的已達到，包括掌握整體感染情況、找出感染人士安排隔離治療及市民慣用快測，而3日內收到逾3,000宗快測陽性個案呈報，全部已發出隔離令，亦能令未來會要求頻密做快測的市民習慣。她又稱，比較確診個案及一系列最新數據，目前與上月21日相比全部數字下跌8至9成。



林鄭月娥指全民快測已達成3個目的。(歐嘉樂 攝)

污水監測平均值比3月下旬跌87% 圍封陽性個案亦跌97%

林鄭月娥指，全民快測讓政府掌握社會整體感染情況，將多個途徑找到的確診個案比較至最新數字後，發現與3月21日該段時間相比的情況吻合，全部都下跌8至9成：今日找到的陽性個案有1,433宗，相對3月21日的1.4宗萬下跌了9成；污水監測兩天幾何平均值4月12日相對3月21日跌87%；污水陽性進行的圍封強檢， 4月11日只找到8宗初陽個案，相對3月21日找到295宗個案，跌97%

社區檢測中心陽性個案跌至1.03%

社區檢測中心及流動採樣站陽性個案，至4月10日是1.03%，相對3月21日的7.35%，跌9成。至於其他數字，例如港大的每日新冠病毒感染時點患病率，3月21日為1.82％，昨天是0.32％，跌82％，多項數據吻合下，即香港疫情已跌了9成的階段，因此全民快測第一目的達到。

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全民快測呈報65%無病徵 林鄭：如未能識別社區或有更多隱性傳播鏈

林鄭續指，第二個目的是找出感染人士並安排適切隔離治療，於感染情況下跌的情況下，希望找出感染人士，並安排適切隔離治療，而在行動3日內，透過快測呈報的陽性個案共有3,142宗全部已發出隔離令，另有2,575宗已發檢疫令，呈報個案中有65%，約2,000多宗無病徵，如果未有識別，或會令社區有更多隱性傳播鏈。

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個別群組未來須更頻密使用快測

她又指行動希望令市民習慣使用快測，因未來有工作會要求部份群組頻密進行，包括4月22日開考的香港中學文憑試考生、4月19日起分階段復課的師生、可能明日公布放寬社交距離措施的細節。