復課｜學生需日日快測　有家長準備40快測包　藥房稱未見大手入貨

第五波疫情緩和，學童恢復面授課堂在即。按當局安排，學童在上學前要進行快速檢測，結果呈陰性方可返學。

《香港01》記者今日到旺角的藥房及商鋪視察，快測套裝售價未見因而回升，最便宜為五元已有一包。有商鋪指近日未見家長來「大手入貨」，相信尚未正式恢復面授課，家長仍抱觀望態度。有家長則指，已購買40個快測包，預留予兒子上學前用，會視乎學校恢復面授後的疫情發展，再決定會否購買更多快測套裝。



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在旺角西洋菜街及奶路臣街一帶的藥房及商鋪，大多都有出售快測套裝，售價由5元至42元不等。在當局公布復課安排後，售價暫時未見回升。

有藥房店員指，近日來買快測套裝的人未有增加，並指市面上貨源充足，料不會有家長來「大手入貨」，暫不會調整價格。

另一間有出售快測套裝的商鋪店員同樣指，近來到店內買快測套裝的人無明顯增加，估計現時尚未正式復課，「未落實即係講唔埋，講唔埋又點會買定呢？」，他相信家長會觀望至真正復課，才決定會否購買快測套裝。

與四歲女兒出來逛街的李先生指，知悉學童恢復面授上課的安排，尚未為女兒預早購買快測套裝。李先生坦言覺得每日快測有些麻煩，但女兒在疫情下已留家很長時間，為讓女兒回校上課，願意配合政策。

不過，李先生指家中現時只有一兩包快測，但因女兒就讀幼稚園，最快5月3日才恢復半日課堂，不急於購買快測，未來數周會開始搜購。

陳太就讀小一的兒子表示，很期待回校與朋友見面，不介意每日早上要「撩鼻」。陳太亦表示，網上課堂已持續多時，相信小朋友是需要回校上課，「有老師睇住，學習會好啲。」

▼4月11日 教育局公布學校4.19起復課▼



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陳太續指，連同早前政府派發抗疫服務包內的20枝快測，家中存有40枝快測，已預留予兒子上學前用。因為兒子就讀的小學會較政府提出的4月19日遲一星期恢復面授，會視乎屆時的疫情發展，再為兒子購買快測套裝。

當局稱會為領取書簿津貼及綜援家庭的學生派發檢測包，陳太指自己並無領取上述資助，現時相熟店鋪買快測只是五元一枝，是可以承擔的價錢，但始終希望家者願意配合政策的同時，政府可以向所有學童派發快測套裝。

雖然覺得學童應該回校上課，但陳太坦言，最擔心兒子就讀的班別出現確診個案，不知屆時應如何處理。她希望政府可以提出更明確的流程及指引，讓家長知悉當孩子班上出現確診個案應如何應對。