男子無胃口入院一周後檢測陽性　檢查揭肝腸癌症　不足兩周死亡

第五波疫情近日維持於千位數字個案水平，醫管局今日（32日）公布新增確診個案1,272宗，並再多62人死亡，第五波至今累計死亡個案8,735宗，病死率0.739%，總死亡人數直逼9,000人。



其中兩名死者為60歲以下長期病患者，分別為56歲女患者以及57歲男患者。男死者3月下旬因無胃口入屯門醫院急症室，診斷是阻塞性黃疸症，隨後入住外科檢查，他在4月1日檢測呈陽性，住院期間經過超聲波、掃瞄檢查，在大腸及肝發現有不正常陰影，相信有可能是癌症，情型持續惡化，於4月12日下午約5時離世。



新增1272宗確診下跌11%

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在今日疫情記者會交代最新確診數字，新增確診個案有1,272宗，較昨日下跌11%，為近兩個月以來最少。

當中核酸檢測陽性個案佔734，快速檢測陽性個案則佔538宗；有12宗為輸入個案，其中10宗屬昨日抵港人士，經8個航班到港，分別來自德國、尼泊爾、法國、新台幣、上海、美國、印度，另有兩人較早前已來港。

多發性骨髓瘤女患者昨離世 確診前7日始打首劑疫苗

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業交代兩名較年輕死者的資料，一名患有多發性骨髓瘤的56歲女患者，於3月14日接種第一針復必泰疫苗，3月20日上午因頭暈去東區醫院急症求診，經診斷、檢查後發現，其腎功能十分差，血液中鉀含量高，經深喉測試後呈陽性，入院後開了口服抗病毒藥，但情型持續惡化，於昨日（12日）早上離世。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業披露兩名60歲以下死者資料。

無特別病歷男死者入院後七日檢測呈陽性

另一個案則為一位57無特別病歷的男死者，他有高血壓，未有接種疫苗，於3月26日上午因無胃口去屯門醫院急症室，在醫生診斷下發覺有黃疸、肝酵素上升，根據各方面指標，診斷是阻塞性黃疸症，隨後入住外科檢查。

李立業表示，該男子入院後，在4月1日檢測呈陽性，醫生給他開了抗生素、類固醇。住院期間經過超聲波、掃瞄檢查，在大腸及肝發現有不正常陰影，相信有可能是癌症，情型持續惡化，於昨日下午約5時離世。

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