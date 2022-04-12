疫情｜中港跨境司機僅一兩成人有工開　業界籲與內地協調盡快復常

物流業受第五波疫情影響遭到重創，中港陸運接近停擺，估計過萬工人家庭受到影響。香港物流協會今日（12日）召開記者會，協會會長袁美儀指若情況持續，香港作為國際物流樞紐的地位將受到動搖，亦會對其他行業造成影響，導致失業潮，呼籲政府以恢復經濟為首要任務，儘快與內地政府協調，恢復陸路運輸正常。

立法會航運交通界議員易志明則指．如今實行的陸路全接駁模式運作影響本港跨境司機生計，建議全程封閉式「閉環管理」過關。



中港陸運接近停擺 港恐失國際物流樞紐地位

現今中港陸運接近停擺，中港運輸車只有一成至兩成繼續運作，運輸和過關的時間及成本均大增，袁美儀指，很多跨境司機因而失業，過萬工人的家庭受到影響，更有連鎖效應，影響各行各業。

目前中港運輸加開水路，以彌補陸路不足，但袁美儀指，水路成本升四五倍，若然情況持續，香港作為國際物流樞紐的地位將受到動搖，或被取替。

香港物流協會會長袁美儀。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

業界盼取消全接駁模式 對港跨境司機實施閉環管理

議員易志明補充指，內地自3月14日落實跨境貨運全面接駁模式後，香港跨境司機被禁止點對點直達內地作業點，須於指定接駁點落貨後，再由內地司機運往內地城市。他認為，此新措施令到運輸時間加長，加上俗稱「騎師」的内地接駁司機有加價趨勢，導致成本亦增加，影響香港跨境司機的生計。

業界因而向政府提出建議，對本港跨境司機同樣實施閉環管理，即司機到達內地接駁場完成檢測及貨車消毒後，便上車及貼上封條，直至司機取貨回港，期間全程不落地。

立法會航運交通界議員易志明。（資料圖片 / 張浩維攝）

政府支援不足 盼政府以恢復經濟作為首要目標

對於業界面對的困難，袁批評政府的支援不到位，雖然有設立基金及百分百貸款服務，但前者申請時間長且困難，大多時候最終會放棄申請；至於後者，由於他們屬第三方物流，未必百分百會借到錢，加上貸款利息十分高，對他們亦無實際幫助。

袁美儀因而希望政府可以儘快與內地政府協調，恢復陸路運輸正常，優化防疫制度，取消陸路全接駁模式，並向業界提供支援，如向跨境司機提供燃油、車牌費等的補貼。她同時希望政府能以恢復經濟作為首要目標，及早部署好未來的路線圖，穩定供應，以回復市民及投資者的信心。