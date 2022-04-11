議員指航班熔斷令港失航空樞紐地位　陳帆：疫情受控會檢視

新冠疫情嚴重影響香港航空業，國際航空運輸協會（IATA）日前批評港府防疫政策過於嚴厲，形容香港猶如從航空地圖上消失，直指失卻國際航空樞紐的地位。旅遊業界立法會議員姚柏良今日（11日）批評，航班熔斷機制「不合理、不科學」，直言「香港航空樞紐地位岌岌可危」。

運輸及房屋局局長陳帆回應表示，熔斷機制是保護香港外防輸入的重要門檻，但承認現時的機制嚴謹，當疫情受控回復正常時，會與衞生當局檢視政策。



熔斷機制本月起停飛減半至7日

衞生署衞生防護中心公布今日新增1,407宗確診，為2月15日錄得1,619宗個案以來，單日呈報最低的一日。隨着疫情放緩，政府今4月1日起取消九國「禁飛令」，但維持航班熔斷機制，如航班出現3宗或以上的陽性個案，就需要熔斷停飛，不過日數由過往14日減半至7日。

立法會議員姚柏良批評航班熔斷機制「不合理、不科學」，令香港航空樞紐地位岌岌可危。（資料圖片／盧翊銘攝）

姚柏良：熔斷措施令航空公司難以正常運作

立法會今日就運輸政策舉行特別財委會。姚柏良關注航空熔斷機制，指3宗抵步檢測陽性個案便需熔斷過於嚴厲，直指「不合理、不科學」。他表示，今日只有17班客機抵港，當中15班為短途機；離港的更只有11班，直言難怪IATA指香港如從航空地圖上消失。

姚柏良表示，現時措施令航空公司難以正常運作，「香港航空樞紐地位岌岌可危」，質問陳帆何時檢視有關政策，會否有調整的路線圖，以及有何措施吸引各國航空公司回港。

陳帆（資料圖片／羅君豪攝）

陳帆：保護香港外防輸入方面嘅重要門檻

陳帆回應稱，熔斷機制是「保護香港外防輸入方面嘅重要門檻」，但明白現時的3宗個案限制屬於嚴謹。他續指，當疫情受控，回復正常時，會與衞生當局檢視，適時探討政策，並強調防疫是以公眾健康為出發點。