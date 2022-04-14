容海恩質疑有學校國歌只播不唱　楊潤雄強調須奏唱：可交名跟進

立法會今（14日）繼續召開特別財委會會議，多名議員關注國民教育等推行情況，其中新民黨立法會議員容海恩指，有個別學校對國歌只播不唱，追問當局有否對奏唱國歌設嚴謹要求。民建聯郭玲麗則指，有私立學校及國際學校，未有於校內掛上國旗。

教育局局長楊潤雄指，國歌是國家重要象徵，學生須認識其背景、意義及唱頌，又謂可將相關學校詳情，告知局方以便跟進；至於國旗方面，他則表明，若有學校「連一枝國旗都無能力做到，我哋當然有辦法可幫佢哋手採購。」



教育局局長楊潤雄指，國歌是國家重要象徵，學生須認識其背景、意義及唱頌。（立法會特別財委會會議截圖）

容海恩關注學校奏唱國歌情況，她指，得悉有學校只播放國歌，不需唱國歌，追問教育局對奏唱國歌是否有嚴謹要求；另詢問教局日前向學校發出指引，提及奏國歌後不可奏唱其他歌曲的相關原因。

楊潤雄指，國歌於教育中屬重要部份，由於國歌是國家重要象徵，學生須認識其背景、意義及唱頌，倘議員知悉有個別學校只播不唱，可告知局方以便跟進。至於指引方面，他則指，由於部分學校於初執行期間未見清晰，誤於奏唱國歌後便播放校歌，惟基於對國家尊重，兩者之間須有適當分隔，故發出具體指引。

教育局對學校升掛國旗和區旗及奏唱國歌有嚴格要求。（資料圖片）

郭玲麗質疑教局無向學校提供國旗 楊潤雄︰當然有辦法可幫佢哋手採購

郭玲麗則表示，教育局雖要推動國民教育，惟她知悉有私立學校及國際學校，未於校內掛上國旗，「（局方）連國旗都無畀，仲點推動？」楊潤雄回應稱，如有需要，可安排採購，「如果一間學校連一枝國旗都無能力做到，我哋當然有辦法可幫佢哋手採購。」

新民黨黎棟國則指，教育局於國民教育方面，被詬病不到位及不具體，關注教師培訓內容由誰編寫及其成效。楊潤雄稱，該局重視教師對國安法、憲法、基本法及國情認識，過去一兩年已增撥資源，部份教師培訓講座由專家講授，包括基本法起草委員會委員、前人大政協等。全港教師日前亦獲國家教育部送贈由全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民等人編寫，有關國家安全的讀本，作為參考書目。

楊︰國民教育唔會減少 會越做越多

民建聯梁熙則認為，教育局迴避推動國教主體教育，追問會否要求國民教育列入大專院校作必修科。楊潤雄指，有要求專上院校推動國民教育、憲法、基本法等認識，但予其制定內容空間，但局方會不斷向院校索閱資料，若見不足或有改進空間，會聯絡跟進。

工聯會吳秋北關注國民教育於教師核心培訓的覆蓋率，楊潤雄指，已於新入職、在職老師及擬晉升老師的核心培訓，增加與國安法、憲法、基本法相關內容，亦有增設相關培訓，相信全港教師於過去一兩年，於不同場合亦有接觸相關知識，該局將繼續致力推動。他又稱，就全港而言，港人對國家認識同樣有待努力，「（國民教育）唔會減少，會越做越多，慢慢製造氛圍。」

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