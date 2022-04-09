校外國教開支按年遞增　青年內地交流或重啟　人數增五成至1.8萬

港府近年加強青年人的公民教育，而備受爭議的國民教育亦已涵蓋在內。民政事務局表示，在校外推廣國民教育的開支，過去三個財政年度均有所增加，單是去年的開支已達780萬元，較疫情前多近15%。當局又指，會在本年度預留2,300萬元，推廣公民教育，並會因應港府回歸25周年，配合國家安全、憲制秩序等慶祝主題訊息宣傳。

另外，該局亦預留撥款，在疫情回穩後重啟青年往內地和海外的交流計劃，當中「青年內地交流資助計劃」預算人數達1.8萬人，較疫情前急增一半，而往海外交流的計劃則大跌兩成至僅1,100人。



▼2021年國家安全教育日▼



民政事務局回覆議員就財政預算案的書面提問時指，本年度用於推廣公民教育的預算約為2,300萬元，將會因應今年是回歸25周年，配合政府慶祝主題的訊息，包括國家安全、憲制秩序和大灣區發展等。

（立法會文件截圖）

當局指，在學校以外推廣公民教育的開支，則由2019/20年度的2,160萬元，大跌至2020/21年度的1,380萬元，上一個年度回升至1,820萬元，但仍未追上疫情前的水平。民政事務局解釋，上兩個年度的預算急挫36%，是因為在校外推廣的公民活動受疫情影響而延期或暫停。

（立法會文件截圖）

雖然校外推過公民教育的開支有所減少，惟推廣國民教育的開支在過去三年卻按年增加由2019/20年度的680萬元，增至去年的780萬元，增幅近15%。

另外，青年到海外和內地交流的計劃，因疫情停擺兩年後，民政事務局表示，暫無計劃資助網上交流或實習計劃，認為青年人親身到當地考察才能體驗當地文化，又稱已在本年度預留足夠撥款，以確保在疫情緩和後能及時重啟項目，當中「青年內地交流資助計劃」預算人數達1.8萬人，較2019/20年度的1.2萬人增加一半，預算為3,500萬元。

（立法會文件截圖）

同樣在往內地交流的「青年內地實習資助計劃」，參與人數限額維持在3,700人，預算為7,500萬元。當局稱，已就兩個計劃聘請獨立機構，收集參加者和持份者意見，期望進一步改善計劃。

至於「國際青年交流計劃」的參與人數，則由2019/20年度的1,360人，減至本年度的1,100人，減幅近兩成，而疫情最多參加者到訪的首五個國家為德國、哈薩克斯坦、馬來西亞、澳洲和俄羅斯。

民政局表示，已預留足夠撥款，以確保在疫情緩和後能重啟青年交流項目，當中「青年內地交流資助計劃」預算人數達1.8萬人，較2019/20年度的1.2萬人增加一半，預算為3,500萬元。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，港府近年多次強調要打擊假新聞，政府新聞處回覆提問時指，一直透過總部和派駐各政策局和部門的新聞主任，監察傳媒報道和主要社交媒體平台的訊息，亦在市場採購使用大數據分析等先進工具的社交媒體輿情分析服務，以及時掌握網絡輿情和民意。

該處續指，若發現與政府工作有關的謠言或不實資訊廣泛流傳，造成誤解或負面社會氣氛，會利用相關政策局或部門提供的資料透過不同渠道澄清，但未有備存個別部門，包括香港電台就監察和澄清不實訊息的統計數字。新聞處又在書面回覆中，代表港台稱，當政府政策局或部門作出公告或澄清時，港台會緊貼報道。