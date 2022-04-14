疫情｜增1043確診　首現BA.5變種病毒　埃塞俄比亞經曼谷抵港

本港今日（14日）公布新增1043宗新冠病毒陽性個案，連續4日少於1500宗個案，為兩個月以來最低。不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，發現一宗輸入個案帶有BA.5變異病毒株，涉一名24歲男子於埃塞俄比亞經泰國抵港。



今日公布新增的1043宗個案，逐步有望回落至三位數，張竹君指，今日有579宗核酸陽性個案，及464宗快速測試陽性個案。張竹君形容，香港疫情慢慢回落，各項指標包括污水檢測陽性數字都回落，有望單日確診宗數可以少於1000宗，但確診數字每日「上上落落」，但「唔敢擔保」是否確實能少過一千宗個案。

今日的個案中，有23宗為輸入個案，包括15宗為昨日抵港，8宗為較早前抵港。張表示，昨日抵港確診人士涉6個航班，其中有5宗來自埃塞俄比亞航空ET608由埃塞俄比亞經泰國曼谷抵港的航班。

另外有兩宗為卡塔爾航空QR818由多哈抵港，4宗為新加坡航空由新加坡抵港，兩宗涉加魯達印尼航空GA8600由雅加達抵港，及一宗為酷航TR980由新加坡抵港。

她補充，今日來港人士曾到新加坡、印尼、泰國、英國、澳洲，而較早前到港的輸入個案，則曾到美國、韓國、菲律賓、希臘、印尼、葡萄牙。

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公共衛生化驗所昨日亦就343宗個案，進行基因分析暫時未有發現Delta變種病毒，有337懷疑為Omicron，另有6宗正待分析或樣本病毒含量不足做基因分析。張竹君表示，有一宗涉及世衞公布值得留意的BA.5變異病毒株，為Omicron的支體。

涉及個案為一名24歲來自南非的男子，他在4月6日乘ET608由埃塞俄比亞經泰國抵港，抵港當日在機場檢測呈陰性，到港後第三日的核酸檢測及第四日的抗原檢測驗出陽性，CT值少於30，4月8日檢測陽性後，翌日發燒、咳及頭痛，本住在指定檢疫酒店紅茶館酒店，現已送到麗豪航天城酒店隔離，現時已大致康復沒有病徵，會跟進同層住客情況，但暫未有結果。

張說，BA.5變異的特徵是一種會對L452R呈陽性的Omicron病毒，故做全基因分析時要「做多少少」，指有關變異病毒株首在南非發現，而患者亦來自南非，認為應與該處流行此病毒有關。她表示，患者沒有同行者，亦未見同一航班出現大量其他個案。