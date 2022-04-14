疫情．4.14｜晚市禁堂食等4月21日解禁　BA.5變種病毒首現香港

今日（14日）增1,043宗確診個案，較昨日1,272宗再下跌，多15宗輸入個案，多54人死亡，病死率升至0.74%，第五波疫情已累計8,789人死亡。。

衞生防護中心公佈首次發現一宗南非輸入Omicron BA.5變異病毒個案，患者是一名24歲男子，由南非經埃塞俄比亞再經泰國抵港，4月6日搭航班ET6608抵港，全基因分析驗出BA.5變異病毒，機場抵港時是檢測是陰性，第三日及第四日核酸檢測驗出陽性，4月8日檢測陽性，4月9日有不適，現已康復。



新冠肺炎第五波疫情緩和，特首林鄭月娥今日（14日）在抗疫記者會上，公布由4月21日起分階段放寬社交距離措施細節，包括食肆晚市恢復堂食至10時，並由2人一枱放寬至4人一枱，體育處所，健身中心、美容院、按摩院、戲院、圖書館等重開，但酒吧、泳灘及公眾泳池繼續關閉。



4月21日起，亦會解除禁止涉及兩戶以上私人地方進行多戶聚集的限制令，公眾地方限聚令由二人放寬至四人。



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



+ 6

【21:45】再有無染疫病人遭送至隔離病房與確診患者同病格！瑪嘉烈醫院誤將非確診病人送往新冠病房。瑪嘉烈醫院表示，一名37歲有肝細胞癌的男病人本周一（11日）由英國抵港，他在航班上報不適經並經救護車送往該院治理，因曾發燒及有外遊記錄被送依獨立隔離病房，惟院方其後將他送入新冠病房留醫，並與其他確診病人入住同一病格，院方至昨日（13日）才發現他檢測為陰性。病人目前檢測仍為陰性，現時情況穩定，被列為密切接觸者，醫院就事件致歉。

【21:43】香港將於復活假期後分階段復課，所有教職員及學生均需在回校前完成一次快速檢測。教育局今日（14日）宣布，會透過學校將快速測試包分派給有經濟需要的學生，每名領取綜援或學校書簿津貼的學生可獲發30份快測包，預計可使用至5月底。

另外，教育局亦會為每所學校額外提供600份快測包，讓學校調配分發作應急之用。政府則會於5月下旬按疫情發展考慮會否調整每日進行快測的安排。

▼4月13日 防疫服務包最後派發日▼



+ 8

【21:08】第五波疫情持續，食衞局今日（14日）公布最新的強制檢測公告，上榜大廈繼續多達40幢。當中多達15幢為私樓，其餘25幢為公屋、居屋或房協出租屋苑。私樓部份更屬中產或高尚住宅，包括大角咀海桃灣1座及柏景灣6座、九龍城嘉匯1座及八鄉村屋玄新和庭16座。另外，有八條屋邨連續上榜，包括鴨脷洲邨、安達邨及鳳德邨等。



任何人士曾於4月1日至4月14日期間曾身處於該批大廈逾兩小時，須於15日至16日接受核酸檢測。

▼4月14日強制檢測公告上榜大廈▼



【21:00】衞生署表示，禁止新加坡航空及埃塞俄比亞航空營運的客機，在明日至本月21日期間分別從新加坡以及埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴和泰國曼谷著陸香港，因為新加坡航空營運於昨日由新加坡飛抵香港的航班SQ894有4名乘客經抵港檢測呈陽性，埃塞俄比亞航空營運於同日由亞的斯亞貝巴和曼谷飛抵香港的航班ET608，有5名乘客經抵港檢測呈陽性。

▼2021年4月10日直擊「沙嶺殯葬城」▼



+ 5

【20:32】香港人口高齡化，安老院舍人手及宿位均告不足。立法會今日（14日）就福利及婦女事務舉行特別財委會，多名議員關注相關問題，指問題已存在多年，但當局一直未能解決。有議員更稱在當局提交的文件及書面回覆中，見不到當局在安老上有長遠規劃，亦有議員建議當局爭取沙嶺原本用來建殯葬城的土地，改建成安老院群。

【20:24】第五波疫情將安老業界本來已嚴重的人手短缺問題擴大，社會福利署三月上旬破格直接招聘為期三個月的「臨時合約照顧員」，當時共收到超過5,500人報名，數百人已獲派往有極嚴重人手需要的院舍。

勞福局指，相關申請中仍有近5,000人曾表示有興趣在院舍工作，但未有工作安排，形容他們極有可能是院舍服務的「新血」，故推行一項一次過特別計劃，盡快配對此5,000名申請者，轉介至有人手需要的院舍，他們亦會獲安排參加僱員再培訓局為期三天的護理員訓練課程基礎證書，盡快填補院舍人手空缺。

【19:28】政府今（14日）公布下周四放寬防疫措施，包括重開戲院，惟容納量只可在平常一半。另外，員工及觀眾須打齊三針或屬打兩針的新冠康復者，才可放寬飲食限制。香港電影工作者總會發言人田啟文表示，業界歡迎措施，稱「能夠有得做生意係個開始」。不過，他認為戲院只能容納一半人，投資方或因顧及成本，而不想讓電影此刻上映。他又希望政府公布更多細節，以便戲院執行相關措施。

【19:23】國泰航空﹙0293﹚公布3月份客、貨運量數據。由於全球2019冠狀病毒病疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

期內，國泰航空載客30,628人次，按年增加65.2%，惟相比疫情前2019年3月的水平下跌99%。收入乘客千米數按年上升 44.9%，但與2019年3月相比則減少99%。乘客運載率增加24.3個百分點至45.6%，以可用座位千米數計算的運力按年減少32.5%，與2019年3月相比下跌98.2%。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



+ 8

【19:15】本港第五波疫情緩和，政府今日（14日）公布，首階段放寬社交距離措施將於4月21日生效，不過當中不包括酒吧。香港酒吧業協會批評，過去五波疫情期間，首當其衝都被要求即時停業，因此酒吧業已累積停業超過400日，損失總值高達數十億元。協會建議業界取消酒吧牌照，改為餐廳牌照繼續經營，避免再受停業之苦。

▼4月11日 酒吧之城蘭桂坊晚上猶如死城▼



+ 12

【18:12】政府已有數周無公布污水呈陽性地區，但於今日（14日）再公布有5個屋苑有大廈涉及污水樣本陽性，並派發快速測試包作自行檢測。涉及屋苑包括觀塘順緻苑、順安邨、順利邨及安泰邨，以及沙田第一城24至33座，當區的民政事務處料向居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約15萬個快速抗原測試包。

【17:49】第五波疫情緩和，政府今日（14日）公布，將於4月21日放寬食肆的社交距離措施，包括延長堂食至晚上10時、每枱上限四人、宴會人數上限20人等。



倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，由於酒樓以宴會為生，估計放寬措施後，生意只能回復疫前的25%。若疫情許可，他希望政府可於母親節前，放寬食肆每枱人數上限至八人，宴會人數上限逐漸增至240人。

▼4月14日 旺角倫敦大酒樓午市情況▼



+ 4

【16:48】張竹君表示，患者是抵港第三日檢測發現BA.5病毒陽性，第四日快速亦陽性，有低燒、咳及頭痛等不適，8號做檢測，翌日出現病徵，CT值少於30，送往隔離治療酒店，已康復毋須服用抗病毒藥物，會跟進患者同層檢疫酒店住客。變種病毒BA.5是在南非第一次出現，患者又來自南非，可能是在南非感染。

【16:48】醫院管理局總行政經理李立業表示，一宗較年輕死亡個案，死者是57歲男性，打了一針，本身有肝病，亦有食道癌情況，在2021年曾接受電療，住在院舍，去東區醫院急症室，胃喉脫落，3月初已陽性，入院時快測陰性，肺部有明顯癌症擴散，電解質不平衡，鈣鈉鉀都差，情況惡化，4月13日過世。

【16:42】張竹君表示，衞生防護中心發現一宗南非輸入Omicron BA.5變異病毒個案，患者是一名24歲男子，由南非經埃塞俄比亞再經泰國抵港，4月6日搭航班ET6608抵港，全基因分析驗出BA.5變異病毒，機場抵港時是檢測是陰性，第三日及第四日核酸檢測驗出陽性，4月8日檢測陽性，4月9日有不適，現已康復。

【16:33】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（14日）增1,043宗確診個案，較昨日1,272宗再下跌，多15宗輸入個案，多54人死亡，病死率升至0.74%，第五波疫情已累計8,789人死亡。

▼4月14日 大窩口尚文苑圍封檢測▼



+ 1

【16:23】政府今日（14日）下午4時起將大窩口尚文苑進行圍封強檢，居民需於今晚上9時前接受政府安排的核酸檢測，政府目標所有圍封檢測在明日（15日）約中午12時完成，並視乎檢測結果，行動或會延長。若3個月內曾經確診的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，或已經自行快速測試呈報的陽性個案，則無須在是次行動中再接受檢測。

▼4月21日解禁前的戲院關閉情況▼



【15:09】社交距離措施將如期在下周四（21日）分階段放寬，限聚令將放寬至四人，亦會解除私人處所跨家庭聚會禁令，晚市堂食恢復至10時，限桌令將放寬至4人一枱，惟酒吧和酒館仍然無份，現階段要繼續關閉。



另外，美容院、戲院、健身室及博物館等8類表列處所都可重開，當中戲院可安排全院打齊三針的顧客，特設「可飲食場次」。



康文署亦會開放室內和戶外體育設施，以及圖書館、博文館等文化設施，但須遵守「疫苗通行證」，市民最快周六（16日）起可透過「康體通」網上預約體育場地，但夏日下水禮最快第二階段即5月才可啟動，因為公眾泳灘、泳池和燒烤設施仍然關閉。

【14:35】政府今日（14日）宣布放寬防疫措施，主題樂園獲准重開，海洋公園隨即宣布將於下周四（21日）重開，並推出一連串驚喜優惠和活動。市民可於今日下午6時起，於網上預約入園及購買優惠門票。海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，園區重新開放，園方會做好清潔及消毒，相信過去重開經驗有幫助。

+ 8

【14:34】中小學及幼稚園下周二（19日）起陸續分階段復課，返校其中一個要求是要每日快測，不少基層家庭憂慮每日快測的成本難以負擔。新世界發展成立的大型捐贈配對網上平台「Share for Good 愛互送」宣布，捐贈10萬盒快速抗原檢測包予香港津貼中學議會、香港直接資助學校議會、香港津貼小學議會及香港特殊學校議會，透過香港津貼中學議會協助統籌及派發予有需要家庭。

當中的5萬盒檢測包由港區省級政協委員聯誼會捐贈，該會會長施榮懷表示，疫情兩年來多次停課，學生可以回復面授課堂意義重大，希望捐贈可令有需要學生減低風險，盡情投入校園生活。新世界發展行政總裁鄭志剛強調，平台一直留意疫情變化，希望今次捐贈檢測包可為學童及家長提供貼心及適切的援助。

【12:41】學界將分階段復課，港府要求學生回校前，須每日快速檢測。立法會今（14日）繼續召開特別財委會會議，多名議員關注每日快測要求，勢加重家長經濟負擔，促港府向全港學生免費派發。



實政圓桌立會議員田北辰批評，港府理念混淆，指相關措施屬強制性，就應由港府作財政承擔。他又推算，若港府向全港學生派快測包，涉及額外開支約一億元；民建聯李世榮則質疑，教育局既可為文憑試考生代繳考試費，亦應向復課學童免費派發快測包。



教育局局長楊潤雄指，當局會提供1000萬套快速檢測包，供全港學校派發予有經濟困難的學生，重申當局應將資源集中預留予有需要學童。

【12:17】第五波疫情早前來勢洶洶，市場更出現防疫物資搶購潮。消委會總幹事黃鳳嫺今日（14日）在電台節目指，由第五波疫情起至昨晚，共收到267宗涉及快速抗原測試包的投訴，當中九成與網購有關，而不少超級市場貨品的價錢亦上升。她提醒消費者無需囤貨，否則會造成浪費，甚至會推高貨品售價。

【11:48】林鄭月娥表示，3月21日路線圖希望分三階段3個月放寬，但不包取消口罩，要持續一段時間，今日公布第一階段，但不包重開處所就要等第二及第三階段，有記者擔心復活假，特別是放寬措施、復課等有明顯反彈，所要再觀察再適時公布，現在入第二階段是否要開。好想予好多確定性業界，但尤其未來幾日假期，有一定擔心，只能說沒有硬指標，要看趨勢。

▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼



+ 2

【11:48】林鄭月娥回應全民強檢是否仍推行時表示，並無放棄，食衞局局長都代表政府表達了，但要講時機講能力，這個工作委託政制及內地事務局長曾國衞處理及計劃，適當時會公布。

【11:30】食物及衞生局局長陳肇始表示，酒吧未能重開，因為放寬是有序及有條件，有監察及有預案。為何要分幾階段，因為如行政長官所講，現時放寬是在確診數字不是完全好低，數字有逾1000宗，必須要小心，全部所有一齊放寬，無論人流及風險管控不昤最好，有序分階段，亦會看風險。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



+ 7

【11:30】針對打第三針好處，符合接種要求，電影院顧客可恢復個別放映院內飲食。要求主要有兩個：

1)涉及電影院運作的所有員工要打3針，或持有醫學豁免證明書，或是打兩針康復者

2)個別放映院同場一次，所有入場顧客要打3針，除12歲以下小童或過去3個月內康復者，若已打兩針都符合入場要求

不多訴30人的本地遊：

-員工打3針，出團當日做快測

-所有客人要符合疫苗通行證適用要求，如遊客出團當日做快測均是陰性，人數限制放寬至最多100人

▼3.17政府封沙灘首日 淺水灣泳灘上空無一人▼



+ 7

【11:24】康文署下周四重開部分康樂及文化場地：

1)室內體育館，例如體育館、壁球中心等

2)戶外體育設施，如網球場、草地滾球場、足球場、籃球場等，及其他戶外如兒童遊樂設施及健身設施

3)由4月16日起用康體通可網上預訂重開設施，運動時每組以4人為限，但隊際比賽或對賽訓練，每個場地人數上限跟從比賽規則，

4)但部分康樂設施如公眾泳灘、公眾游泳池、水上活動中心、燒烤場暫不開放，水上運動希望第二階段開放

5)文化設施：公共圖書館、博物館及演出場地重開，入場人數不能超過容納人數的一半

▼健身室負人為4月21日重開做準備▼



【11:21】4月21日起，解除禁止涉及兩戶以上私人地方進行多戶聚集的限制令，下周向行會提交建議，公眾地方群組聚集二人放寬至四人。

▼康文署大部分康體設施4月21日重開▼



+ 6

【11:17】4月21日首階段放寬詳情，餐飲業務處所：

1)堂食延長到晚上10時，有晚市堂食

2)同桌顧客上限由2人提升到4人

3容許不逾20人宴會

4繼續關閉酒吧/酒館

配合上述放寬，所有員工每3日進入處所前進行一次快測

表列處所重開：

1) 體育處所，室內及戶外場所

2)健身中心

3)美容院、按摩院

4)公眾娛樂場所：包括表演場所、主題公園，博物館、展覽或博覽會、電影院、家庭娛樂中心等

5)遊樂及桌球與溜冰中心

6)遊戲機中心

7)活動場所

8)宗教處所

可重開表列處所，大致上4人一組及容納量50％限制，容許隊際運動，整體而言，若非必要，如進食或美容院面部護理，宗教儀式，所有人在處所內都必須戴罩。

+ 8

【11:04】行政長官林鄭月娥表示，每一項讓港恢復正常運作的工作，無可避免有傳播風險，陽性個案下降到低水平，但絕對數字仍然是在高位數，放寬有正常活動，市民多了社交往來，一定有傳播風險，呼籲市民任何時候要遵從措施及防疫意識，做好防護，帶好口罩，特別即將來臨的復活節長假，呼籲市民為假期後復常創造更好條件，包括打針，可減重症及減輕入公院的需求，減輕醫療系統壓力。預告放寬社交距離措施後，會嚴格執行疫苗通行證，有關執法部門會加強執法。

【10:45】政府今日（14日）宣布，為身在廣東省的醫院管理局慢性病患者而推出的特別支援計劃會延續至11月9日，每名患者的資助額亦會額外增加人民幣1,000元，以便患者在疫情期間可繼續於香港大學深圳醫院獲得受資助的診症服務。

【10:44】學童恢復面授課堂在即，政府規定學童每日上學前需先快速檢測。身兼立法會議員的教聯會副主席鄧飛今日（14日）在電台節目指，每日快測有一定麻煩，雖然政府會為有需要學生，提供約1000萬套快測包，但大部份的一般家庭未必是受助範圍，擔心家長要在市面「撲快測」，最終出現坐地起價、供不應求。

【10:18】教育局資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君今日（14日）在電台節目指，業界期待復業已久，若可以如期下周復業，今次停業將達105日，長達3個多月。她又指，美容業需要疫苗通行證，加上不少服務無須脫口罩，故認為不應再安排做快測。

【10:00】本港第五波疫情漸趨緩和，確診大廈數目再減。根據衞生防護中心最新的確診大廈名單，昨日（13日）共5,763幢大廈上榜，較前一日再減70幢。18區之中，仍然以沙田區屬重災區，共534幢大廈上榜，但已較前日減少36幢；其次繼續是元朗區及觀塘區，分別有492幢及410幢上榜。

多幢豪宅及中產屋苑榜上有名，包括淺水灣道3號、深灣軒、大埔倚龍山莊獨立屋、比華利山別墅獨立屋、One Homantin、龍譽等。

+ 3

【09:33】政府將公布首階段放寛社交距離措施細節，根據早前公布的細節，第一階段擬重開部份處所，包括健身中心、美容院及按摩院等。



旅遊界立法會議員姚柏良今日（14日）在電台節目指，旅遊界業界的業務被冰封，故希望政府可在首階段放寬本地遊活動。他指，即使政府在第二階段放寬公海遊，但估計5至6月可重辦公海遊的機會甚微。

【08:40】黃大仙翠竹花園第十座昨日被圍封強檢，政府今早完成行動，期間約648人接受檢測，當中發現四宗陽性檢測個案，衞衞生防護中心會安排跟進。政府亦曾派員到訪約298戶，當中43戶在過程中沒人應門。

【00:01】疫情持續兩年，出現過多次抗疫用品搶購潮，亦造就騙徒機會。前年一名本地醫療用品供應商透過朋友介紹，認識了三名騙徒，聲稱可以在泰國購買逾60萬盒醫療手套。事主匯款逾1,500萬元到騙徒泰國銀行戶口，後來發現被騙並報警求助。亦騙徒聲稱有售快速檢

網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組總督察葉卓譽（左）、網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司范俊業（中）、消費者委員會投訴及諮詢部首席主任何應富（右）。

▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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▼消委會調查顯示超市格價輕微下跌1.9%▼

