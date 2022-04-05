全新變種病毒若出現料引爆第六波疫情　孔繁毅倡開打第四針防重症

第五波開始緩和之際，專家警告不能忽視新一波疫情隨時來襲，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇就預測，未來6至9個月將會出現第六波疫情。

香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅認為，一旦出現Omicron及Delta以外的新變種病毒傳播，第六波就會來臨，新一波疫情預料傳播力會更強勁，但相信病毒的威力及殺傷力會減弱，若流行的仍屬由Omicron類的變種病毒，則第六波未必會出現。他表建議市民需要接種第四針，以預防重症及死亡。

吸收了第五波大流行的經驗，家庭醫生林永和建議，到第六波時，私家醫生及診所也可為曾經診症的確診病人，提供視像診症服務及開藥，因為診所已經有相關患者的病歷記錄，比起現時或沒有患者病歷記錄的指定診所，相信能夠更快地提供合適的診療服務。



港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅指，若出現另一進化枝的新變種病毒，第六波將會來臨。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

長者服食口服藥 病情得到迅速改善

孔繁毅表示，若未來流行的病毒仍屬Omicron變種病毒或Delta，未必會出現第六波。因為大多數港人已完全接種疫苗，或因已感染對Omicron BA.2產生了天然免疫力。但若出現另一進化枝的新變種病毒，第六波就會出現，預計新變種病毒比Omicron BA.2更具傳染性，但毒性及殺傷力較低，即預期重症患者會較少。

▼兩款治療新冠肺炎口服藥▼



孔繁毅認為，市民將需要接種第四針，或將來接種與Omicron匹配的二代疫苗，以預防重症及死亡。雖未有數據顯示新冠口服藥能減低第六波的重症及死亡個案，但若長者在症狀出現5天內服藥，能夠有效減少病毒載量。現時臨床上亦反映大多數接受口服藥治療的長者，病情都能得到迅速的改善。

若第六波染疫者人數量眾多，孔繁毅建議輕症或無徵狀人士應進行居家檢疫，政府應為慢性病等高危群組及長者預留足夠病床。

私家醫生有病歷記錄 可快速提供合適治療

現時私家醫生也可處訪兩款新冠口服藥，林永和建議，私人醫生可參考食物及衛生局的中醫遙距診症服務，為確診及曾經在診所接受治療的患者提供視像診症服務。私家醫生已有患者的病歷記錄，而且已與患者建立一定的互信關係，相信能迅速提供合適的診療服務。相反，指定診所未必有患者的病歷記錄，部份患者更沒有「醫健通」，將減慢治療流程。

林永和建議，私人診所亦可參考食衛局的中醫遙距診症服務，並為確診、曾經在該診所接受治療的患者提供視診服務。（資料圖片／鍾偉德攝）

至於開藥方面，林永和認為，如已有患者的病歷記錄，相信亦能視像診症開藥。若由病人家屬取藥，可能會有延誤。建議當局可安排送藥上門服務，病人不用擔心未能取藥。

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