公立醫院去年流失3300多人　醫管局稱第五波疫情表現專業可吸人才

食物及衞生局昨日（13日）回覆立法會議員就財委會特別會議的書面質詢，指2021/22年度醫管局全職醫生的流失率為達6.9%，全職專職醫療人員的流失率達7.6%，全職護士的流失率更高達8.2%，總離職人數共3,338人。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（14日）在疫情記者會上表示醫管局相當關注醫護流失的情況，會由多方面去改善醫護流失的情況，當中包括加強招聘全職或兼職的醫護人手；又相信業界於第五波疫情中展現的專業精神及核心價值可吸引到不少醫護人員加入本地醫療團隊。



▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



記者今日在疫情記者會上追問醫管局會有何措施挽留人手，李立業指現時醫生的流失率為6.9%，護士流失率為8.2%，醫管局對情況相當關注，並會在多方面去改善醫護流失的情況，當中包括加強招聘全職或兼職的醫護人手；又會透過自選兼職辦公室去聘請退休或私家醫生。

李立業指會在多方面去改善醫護流失的情況，當中包括加強招聘全職或兼職的醫護人手。

李又提及，第五波疫情當中，不論亞博館社區治療設施或北大嶼山醫院香港感染控制中心都有不少兼職員工幫手，不少更是來自私營市場，發揮到團隊角色；又相信業界於第五波疫情中展現的專業精神及核心價值可吸引到不少醫護人員加入本地醫療團隊。