東華學院200師生駐啟德暫託中心　難忘長者徬徨　缺設備考驗變通

第五波疫情衝擊本港，政府急設長者暫託中心應付醫療需要。東華學院護理學院自3月28日起進駐啟德暫託中心，並派出200多名師生輪班，為其中400張床提供照顧服務及醫療支援。有參與行動的護理學學生認為今次是十年難得一次的機會，透過工作學懂靈活變通，即使醫療設備不充足亦能提供優質護理服務；有學生更難忘中心內一位婆婆不願進食及落淚，同學們上前了解才得知婆婆以為遭家人拋棄，經過解釋及開導後才讓婆婆得以進食。



全日穿保護衣戴N95 初時不習慣

200多名在啟德暫託中心輪班的師生中，約20人為教師，其餘約180人為學生，大部份是學士課程或文憑課程的高年級學生，在暫託中心主要負責收症、協助病人做快測、洗傷口、幫病人轉身及餵食等護理工作。

護理學（榮譽）健康科學學士五年級學生葉碧蔚已在暫託中心工作兩星期，她分享的經驗時指，初時感不習慣，因從未試過長時間穿保護衣、面罩及N95口罩工作，覺得又熱又焗，「面罩有霧氣、水柱，望嘢都好困難，戴N95講嘢時要用好多氣力、要好大聲。」

婆婆以為遭家人拋棄 細心解釋聊天終寬心

葉碧蔚表示，漸漸工作後，留意到有不少長者不願接受自己確診的事實，曾見一位婆婆默默垂淚，桌上的飯菜絲毫未動，悶悶不樂，遂與同學上前問候，細問之下，才得知婆婆以為遭家人拋棄，「以為屋企人無接她，先一直喺暫託中心。」

葉碧蔚馬上向婆婆解釋，只因快測結果仍然陽性才未能回家，又陪婆婆聊天、協助她找家人等，婆婆才願意吃飯。她認為今次工作可運用其學校知識照顧長者，安撫長者的過程亦讓她體驗到醫者懷仁的重要。

暫託中心缺乏特定醫療儀器 考驗醫護應變

護理學高級文憑二年級學生張福豪說，申請到暫託中心工作時有緊張忐忑，因家人擔心，但考慮到自己未來將成為護士，屆時亦有機會照顧確診病人，「唔通到時我又臨陣退縮咩」，故鼓氣勇氣投身工作。

他坦言未必每一個護理學生能在求學階段即接觸到重大疫情，形容今次是「十年難得一次機會」，又指暫託中心醫療設備無醫院完善，未必即時可找到要用的醫療儀器，例如缺乏一些膀肛掃描儀器，需要靠平時課上知識解決，如病人飲水及排泄情況，以及按壓病人有關位置，確認其狀況。他認為有關工作十分考驗臨床應變能力，要在有限資源中，提供優質的護理服務。

兩星期內須籌備好 600師生響應招募

東華學院護理學院副院長（研究）及教授林清表示，學院接獲東華三院邀請後，僅一兩個星期時間籌備，處理該400張床的工作，包括水電、床單被鋪、排泄物、醫護裝備及垃圾等問題，時間相當緊絀。

網上招募反應熱烈，讓他覺得很安慰，至今已有600名師生響應，現時已派出200名師生輪更，分別為兩名老師帶領11名學生，老師需工作12小時，學生則分上下更工作6小時。

東華學院護理學院副院長（研究）及教授林清稱有600名師生響應今次招募。（余俊亮攝）

沙士時期避免學生上陣 難累積實戰經驗

林清曾有在「沙士」病房工作經驗，他回憶指，2003年沙士時因擔心學生會受感染，一般學校都會避免學生與病毒有所接觸，不讓學生在前線實習：「但我哋冇裝備的學生，擔心未來做嘢時會唔識處理」。他認為今次正正應鼓勵學生到前線實習，在正式工作前汲取經驗。

至今一名學生確診 已康復歸隊

林清說，學生在配戴N95等呼吸器前均已做好面形配合測試，惟初時落場時，發現現場並無慣用的口罩，故安排學生配戴現場其他款口罩，進行非接觸病人工作。

他稱事後有一名學生在第三天確診，但強調不確定是否與口罩有關，該名學生現已康復並重新投入工作。

助訓練30多名內地照顧員

另外，東華學院又表示，政府早前招募內地照顧員到港，由於其中有32人因簽證延誤，趕不上訓練，故由學院提供為期三天的訓練。學院表示，該些學員學習熱心，亦會主動發問，且均懂廣東話，減輕不少醫護工作。