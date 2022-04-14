院舍宿位人手問題長年未解決　議員建議沙嶺殯葬城改建多家安老院

香港人口高齡化，安老院舍人手及宿位均告不足。立法會今日（14日）就福利及婦女事務舉行特別財委會，多名議員關注相關問題，指問題已存在多年，但當局一直未能解決。有議員更稱在當局提交的文件及書面回覆中，見不到當局在安老上有長遠規劃，亦有議員建議當局爭取沙嶺原本用來建殯葬城的土地，改建成安老院群。



香港人口高齡化。（資料圖片）

議員倡爭取沙嶺建安老院

議員楊永傑指，據當局提供的數字，上年度截至2021年12月底，津助或合約安老院舍平均輪候時間為41個月，亦不少長者在等候期間離世，質詢當局縮短輪候時間的方法。議員葉劉淑儀則提議當局爭取沙嶺原本用來建殯葬城的土地，改建成「安老院群」。

勞福局局長羅致光回應指，因2008年的《香港規劃標準與準則》一度刪走安老及復康服務設施的規劃標準，影響相關設施的供應，但相關規劃標準已重新加入《香港規劃標準與準則》。他亦指，留意到議員發表的意見，但有部分土地即使已平整，亦未必適合人住，尚要考慮其他配套，不過有機會都會爭取。

馬逢國稱見不到有長遠安老規劃 羅致光：單靠一年的報告是不會見到

而議員馬逢國則指，在當局提交的文件及書面回覆，見不到當局在安老上有長遠規劃，批評當局的安老政策停留在給予服務，而非完整政策。羅致光亦回應，單靠一年的報告及是次文件，是不會見到安老長遠規劃，建議議員可參考2017年的《安老服務計劃方案》。

啓航計劃流失率高

議員吳秋北則提到為有志在護理工作發展的青年人安排聘用和培訓的「青年護理服務啓航計劃」的流失率高。羅致光僅回應指年青人投入行業初期，流動性高，現時的年青人在一年內調職很普遍，當局仍然為參加者曾參與行業感高興，亦相信他們未來仍有機會參與行業服務。羅致光亦提到，當局已計劃觀塘區就照顧行業設置學院。

▼不少安老院舍出現確診個案▼



羅致光稱第五波疫情是教訓

議員周浩鼎則關注未來若再有新一波疫情，當局聘用的內地照顧員會否仍在港，當局會如何準備。羅致光指現時疫情受控，希望大家明白有部分設施會閒置，但當有疫情便即時可用。他續指，第五波疫情爆發時，當局應付不及，是一個教訓。現時疫情受控，要思考的是暫託中心早晚要交還場地，要應對未來疫情，則要考慮有哪些設施是短時間內可以運用，連同現時多個社交隔離設施，當局會就此做整體計劃。

多名議員批政府未有備存多項計劃數據 難監管計劃效益

有多名議員均在會上批評，勞福局在書面回覆中，表示未有備存多項計劃的數據，令他們難以監管該些計劃涉及的款項是否用得其所。勞福局局長羅致光解釋，由於議員在特別財委會前提交的問題，當局要在短時間內回覆，當局會利用現有、已整理或以往檢討時已分析過的數字，提交書面回覆。他續指，第五波疫情下有不少人員調往抗疫，若要翻查所有原始數據，恐怕動用所有人手都不足夠。