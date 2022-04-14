Omicron BA.5｜全球個案少　或增加肺部感染　BA.2康復者可再中

本港首現Omicron BA.5變異病毒株的個案，涉一名24歲男子於南非經泰國抵港。該變異病毒株首在南非發現，當地感染個案較少，患者年齡介乎30歲至50歲，已完成接種疫苗，病徵較輕微。目前全球各國亦僅有少量個案，暫時未見死亡病例。世界衞生組織正密切追蹤及監察個案，分析BA.5是否更具傳染性及危險性。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，雖未有證據證明Omicron BA.5具較高傳播風險。本港第五波疫情主要是BA.2病毒，他指BA.2的康復者亦有機會再次感染BA.5，建議政府再次收緊入境檢疫期。



▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



BA.5或會增加肺部感染

梁子超接受《香港01》訪問時指出， 全球整體未見BA.5出現大型爆發，BA.5的確診個案數目較少，患者病情亦較輕微。但他提醒，BA.5變異病毒會對L452R呈陽性，動物實驗研究亦顯示L452R或會增加肺部感染，而重症及死亡率高的Delta同樣帶有L452R，因此本港仍要做好預防措施。

他又指，BA.2的康復者雖對BA.5產生一定的交叉免疫反應，短期內重新感染的風險不高，但不能絕對排除其可能性，就正如BA.1康復者可再感染BA.2病毒。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，本港Omicron BA.2的康復者亦有機會再次感染BA.5。（資料圖片 / 林若勤攝）

建議再次延長抵港人士檢疫期

他認為，現時抵港人士的檢疫安排，只適用於已知病毒品種及非變異病毒的情況。一旦出現BA.5或新變異病毒，現時檢疫安排將存在一定潛在風險，第六波可能因而一觸即發。

他表示，現時抵港人士只需要在第六及七日快測呈陰性便可解除檢疫，惟快測陰性不代表完全沒有病毒傳播風險， 只是風險相對較低。若抵港人士離開檢疫酒店後才發現感染BA.5或新變異病毒，有機會將病毒帶入社區，並造成傳播。他因此建議將檢疫期延長至14日，連續兩天核酸檢測呈陰性者才能解除隔離，而解除隔離後，亦需繼續跟進其狀況，相信此舉會較為安全穩妥。

此外，梁認為，如感染BA.5或新變異病毒的患者與其他檢疫人士在同一檢疫酒店檢疫，可能造成交叉感染風險，因此又建議將確診個案送往密度較低、擁有獨立隔間的隔離設施。