理大終止承認學生會　需停用校名、遷離校園　逾80個組織或受影響

香港理工大學學生會表示，昨日（14日）傍晚收到學生事務處電郵，指校方就其未有簽署「校董會授權學生會以香港理工大學作為組織命名之協議」作出之決議，正式勒令學生會須即時停用包括「香港理工大學」字眼的組織名稱，同時要求該會所有組織於7月15日或之前遷出理大校園範圍。

理大學生會前會長胡偉權，接受傳媒訪問時表示，一直與校方商討修訂協議，但校方近日態度突變，全盤否定學生會的修訂。他預計逾80個組織受影響。



香港理工大學學生會臨時行政委員會表示，學生會幹事會早前接獲校方通知，須於今年1月31日或之前簽署上述協議，其後於1月30日召開會員大會，表決簽署上述協議與否，最後以大比數否決有關議案，故學生會未有簽署該協議。

校方昨晚經電郵通知學生會，要求學生會須立即停止使用包括「香港理工大學」字眼的組織名稱，以及停止聲稱與香港理工大學有關連；學生會須更改組織名稱，當中須移除「香港理工大學」有關字眼，若學生會仍以大學名稱為名，將被視為違反香港法例第1075章《香港理工大學條例》；學生會及其所有轄下組織須於今年7月15日前遷出學生會大樓（包括VA邵逸夫樓以及Z座第八期大樓），大學將停止提供所有現時給予學生會之場地及其他支援；以及學生會須通知其所有轄下組織有關大學就學生會使用大學名稱、場地及設施使用之要求。

理大今日向全體師生發信，指校方在未來數周將收緊出入校園管制。（資料圖片）

學生會對於校方決議深感遺憾，認為學生會至今屹立半個世紀，多年來為理大學生謀福祉，並成為學生與校方溝通之橋樑，如今校方不再允許該會使用香港理工大學之名，亦不再承認學生會，有損理大學生權益。學生會呼籲會員繼續關心學生事務及社會議題，即使他日學生會不復存在，亦希望不要放棄維護屬於自己的權利。

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學生會希望與校方修訂協議被拒

理大學生會前會長胡偉權，接受有線新聞訪問時表示，學生會的取態一直「都不是不簽署協議，一直有與校方商討這份協議的內容要如何修改，令雙方都同意內容，我們才簽署這份文件，校方也接受。」不過理大突然改變態度，不接受學生會的修訂版本，亦沒有正面回覆學生會不接受修訂的原因。

胡又估計，超過80個學生組織受影響，學生會暫時未決定去向，「解散這個選項的而且確在我們的考慮範圍內，但也要待律師提供正式的法律意見」。他預料，5月會在會員大會上再與一眾會員商討。

理大正式勒令學生會須即時停用包括「香港理工大學」字眼的組織名稱，同時要求該會所有組織於7月15日或之前遷出理大校園範圍。（資料圖片）

理大回應表示，要求所有以理大名義組成的團體，必須簽署「合規確認書」， 方可獲校方正式授權使用理大名義運作，以保障理大的聲譽及權益。理大指曾多次聯繫學生會，要求於今年1月31日前簽署並交回確認書，惟至今並無收到有關文件，故決定即時終止學生會及其相關組織繼續以「香港理工大學／理大」名義運作的權利。