檢測｜理大研發出便攜式新冠病毒檢測儀　確認陽性樣本僅需25分鐘

理大的跨學科研究團隊，研發出一款便攜式病毒檢測儀，並指其準確率可達百分之一百。該儀器體積小，有內置電源，可即場作核酸測試，樣本不須送回實驗室化驗，透過藍牙便可將測試數據傳送到智能電話，並進行分析和顯示結果，確認陽性樣本只需25分鐘，整個過程最快只需40分鐘，並可同時化驗4個不同樣本。研究團隊冀望這技術能在社區，如安老院舍、診所、口岸、食肆、商場等應用，惟使用仍需一定檢測技術，現階段不宜由市民操作，應交由專業檢測人士處理。



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該研究團隊於2020年獲醫療衞生研究基金撥款逾270萬元，就便攜式新冠病毒檢測儀作研究，團隊在一年半後，成功利用反轉錄恆溫環狀擴增法(RT-LAMP)，及金納米粒子，運用在檢測技術上。

可同時檢測4個樣本

理大生物醫學工程學系李銘鴻博士解釋指，一個檢測儀可同時放置6個樣本，撇除用作對照的兩個陽性及陰性樣本外，可同時檢測最多4個樣本。採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本後，即可使用檢測儀在現場進行檢測，無需將樣本送回實驗室。相關數據會透過藍牙即時傳送到手機，並以軟件進行分析並顯示結果。數據線愈早呈現上升趨勢，代表該樣本的病毒含量愈高，檢測人員可於25分鐘內確認出陽性樣本。整個檢測約40分鐘內可完成，檢測結果亦可憑肉眼辨識，即陽性樣本會呈現紅色沉澱物，陰性樣本會呈現均勻紅色。

盼在學校安老院等應用

李補充，檢測儀的體積小，重量約在1至2公斤左右，內置電源，充電4至5小時便可持續使用至少7小時，使用時沒有場地的限制，可用於檢測人類及環境樣本，亦能檢測不同的病毒和細菌，檢測成本亦相對核酸檢測為低。林及其團隊亦冀將研究成果及技術在社區普及應用，特別是一些需要在短時間內得到準確檢測結果的地方，例如：檢疫隔離設施、安老院舍、診所、口岸、食肆、商場、學校、體育及康樂設施等，加強個人及環境衞生管理之餘，亦有助相關機構制定適切的防控策略，減低社區感染風險。

李最後指，檢測儀尚有一些後續研究工作尚在進行中，預計尚需3至4個月的時間。雖然檢測儀此前未曾在現實社會使用過，但如今技術已相對成熟，相信已到了一個適合的時機將其真正投入使用。

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儀器應由專業人士操作 以確保準確率

但理大醫療科技及資訊學系葉社平教授補充，由於檢測時標本和試劑添加的份量需要十分準確，採樣者要有精準的檢測技術，若添加份量不一，會影響測試的靈敏度，一般市民未必知道如何去採樣，故就現階段而言，建議由專業人士進行採樣的操作。

取代核酸檢測仍有難度

至於便攜式檢測儀將來會否全面取代現時常用的核酸檢測，葉認為兩者的關係應是取長補短、互利互惠，雖然便攜式檢測儀理論上可取代核酸檢測，惟仍有一定的難度，因為要做到取代便需要將實驗室內的很多設施及儀器重新做過，需要頗大的成本，阻力亦因而十分大。