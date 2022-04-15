洪為民生日宴｜6人無戴口罩、掃安心出行罰款　林鄭：不涉及官員

全國人大代表洪為民，1月3日於灣仔一間餐廳舉行百人生日宴，涉嫌違反限聚令和防疫措施。事隔三個月，食物環境衞生署上周三（6日）公布調查結果，並向涉事餐廳發出傳票，並向違反防疫規例的6名食客罰款，惟政府一直無交代參與派對的高官有否違例。

行政長官林鄭月娥今日（15日）在疫情記者會表示，違例被票控的食客並不包括任何一位出席宴會的官員，除前民政事務局局長徐英偉已辭職，至今亦只有兩名早前公布的官員被口頭警告。按林鄭最新說法，意味聲稱因無入餐廳範圍而沒有使用「安心出行」、半年內兩度被揭發出席高官飯局的入境處處長區嘉宏，並無遭到懲處。



▼洪為民生日宴連日發酵▼



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林鄭月娥指，作為執法部門的食環署已就事件完成調查，並採取懲處，包扣針對處所發出傳票，因此整件事仍在司法程序。她又指，食環署已針對無戴口罩和使用「安心出行」的主人家和賓客，作出懲處，亦向他們發出告票。

至於有沒有官員在派對中違例，她則表示：「我喺呢度確認，冇一位當日出席嘅官員」，她續指，除了多次被她點名批評、已問責下台的前民政事務局局長徐英偉外，另有兩位官員仍有紀律行動進行中，要接受公務員事務局局長聶德權及其上司發出警告。

▼洪為民生日派對涉事餐廳▼



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翻查資料，林鄭1月31日公布洪為民百人生日宴的調查結果，指有3名官員被裁定違反紀律須懲處，當中徐英偉已自行請辭，而發展局局長政治助理馮英倫和創新辦副總監馮浩賢則被口頭警告。林鄭當日表示，其餘12名都有出席活動的官員均毋須紀律跟進。