曾祈殷︰放寬防疫措施或有輕度反彈　倘有兩三成增幅須再評估

第五波疫情繼續回落，政府宣布分階段放寬社交距離措施。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（15日）表示，單日確診數字有望在下周四（21日）回落至3位數，屆時將有條件放寬，但仍有機會出現輕度反彈。他認為，如個案出現兩三成增幅，當局須評估，需否暫停放寬措施。



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



+ 6

曾祈殷在港台《千禧年代》表示，隨著污水監察、社區檢測中心、圍封強檢等發現的陽性個案比例持續下降，估計下周四（21日）放寬一系列防疫措施時，確診宗數有望已降至1,000宗以下。受限處所復業需配合一定條件，例如出示疫苗通行證、員工三日一檢，故認同可有序放寬社交距離措施。

不過他認為，場所有條件限制不代表零風險，料放寬後仍有輕度反彈，如反彈超過兩三成，當局須作評估，最重要是預防超級傳播，尤其是在有大量人群聚集、有機會除口罩的場所。

促市民習慣自行每周一次快測

曾祈殷亦希望，市民習慣每周自行做一次快速檢測，甚至縮短至3至5日一次，有助減低傳播風險。即使政府解除跨家庭聚會禁令，他認為如出席者先自行快測再聚會，最理想是配合接種疫苗，相信風險有限。

須持續監察Omicron「BA.5」病毒株相關數據

衞生防護中心昨公布，一宗從南非抵港、兩日後驗出陽性的輸入個案，被驗出屬世衞正觀察的Omicron「BA.5」病毒株，是本港首次發現該亞系。曾祈殷認為，暫時看不到該病毒株有較高傳染性，要持續監察其特性，包括傳播率、對疫苗有效性，入院、重症及死亡比例等。他認為，相信目前外防輸入政策仍有效偵測到海外變種病毒。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

