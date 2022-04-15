預告今確診或降至三位數　林鄭：BA.5變種外地到港　無意放寬外防

第五波疫情確診近日持續下降，特首林鄭月娥今早（15日）在記者會上表示，當個案跌至三位數時，她將暫停其每日主持的記者會，預告最快今日確診數字降至三位數水平，即由林鄭主持的抗疫記者會可能明日終止。

林鄭表示，現時政府無計劃放寬外防輸入防疫措施，表示外防工作一直是抗疫重要一環，早前更有Omicron「BA.5」變異病毒株個案經外地抵港，強調無計劃放寬入境防疫措施。

她稱，現時的確診數字有約一千宗，但與兩年前150宗已算「高水平」的情況，已經大有不同，不能再沿用舊態度，去評價目前抗疫成效。當被問到如何評價領導抗擊第五波疫情表現，她說，自一月起與團隊及很多公務員不眠不休應對疫情，感謝各界齊心抗疫，否則部份工作難展開，「如果要評價，大家同心協力穩控疫情，畀香港回復正常生活。」



▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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特首林鄭月娥表示，現時每日仍有疫情研判工作，透過不同方法監測的數字，以及每日陽性個案數字，認為香港情況持續向好。她說，自3月9日開始主持每日疫情記者會，曾說過當個案跌穿1,000宗就會暫停，而昨日確診數字為1,043宗，預告最快今日確診數字跌至三位數，「可能（明日）好有機會見唔到我」。

林鄭續說，現時除了衞生防護中心公布的每日數字，仍有其他指標監測，例如污水檢測，無論定點監測或不定點監測工作都一直順利，4月13日的污水病毒量下降趨勢比起3月時大幅下跌80%。而4月12日的圍封強檢行動，發現的陽性個案比率只有0.58%，亦大幅下降約90%。

她又稱，近日恢復強制檢測通告，每日約7至8萬人檢測，而最新陽性數字所得只有1.1%，「比以前雙位數，情況令人鼓舞。」

▼4月14日 大窩口尚文苑圍封檢測▼



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拒放寬入境防疫措施 防範BA.5變異病毒個案

林鄭又引用香港大學最新的數據，指最新即時繁殖率0.486，比數日前下跌，但仍擔心復活節假期後反彈。而最新時點患病率為0.15，比3月初雙位數字大幅下降。

關於外防措施，早前有一宗，但依然要防範BA.5變異病毒個案，患者在酒店檢疫時確診。林鄭月娥指，外放輸入仍是抗疫重要一環，暫時無計劃放寬，儘管收到不同人士反映，無論商界或市民，都希望出外返港後不用在酒店檢疫，但她堅持無計劃放寬。

食衞局局長陳肇始亦補充，感染BA.5變種的患者由南非抵港，於檢疫酒店驗到，顯示外防輸入措施重要，證明現時措施仍有效識別個案。她說，過去亦有BA.1及BA.2變種，世衞正監察新變種會否有較強傳染力及重症率等，現時未有資料。港府亦曾與專家討論，認為暫時不用擔心，但當局會持續做基因排序，了解變種病毒的風險，強調外放輸入措施設有關卡，防止個案流入社區是重要。

林鄭︰應用新態度去評估疫情

在記者會後段，林鄭被問到對抗擊第五波疫情的自我評價，以及政策是否由「動態清零」轉為「與病毒共存」。她認為，政府目標需保障公營醫療系統不崩潰，而每階段需視乎實際情況，新冠變種病毒特性、政府抗疫能力及社會接受程度。現時確診雖維持約1,000宗的水平，但不能用過去標準量度，過去4波疫情政府抗疫「好成功」，最高只有約150宗，但現時不用等到如此低水平才調整防疫措施，「唔相信社會接受到」。

她續說，要以最少代價達到防疫效果不是容易事，除考慮公共衞生，亦要考慮經濟發展需要及社會接受程度。現時的1000宗「高水平」，已非如同兩年前150宗已算「高水平」，應用新態度去評估。政府現有足夠設施，做到「床等人、房等人」，整體首針接種率達90%，又有更強的網絡支援家居檢疫人士，不能用舊態度，令香港承受沉重代價。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

