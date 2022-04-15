疫苗｜長者及病患4.19起可預約上門打科興　3歲以上接種率達九成

疫情稍為回落，公務員事務局局長聶德權今日（15日）在疫情記者會指出，本港3歲或以上接種首針人口共有657萬，接種率達九成。他指，政府將於下周二（19日）開放網上平台，為長者及行動不便人士，擴大18區上網預約到戶打科興服務，為期8周，並就安老及殘疾院舍展開第三階段服務，安排康復者打針。



今日是復活節長假首日，行政長官林鄭月娥呼籲市民，「享受假期都要守防疫措施，最好就戴我哋防疫服務包提供嘅KN95口罩，安全渡過長假。」



聶德權交代本港疫苗接種數字，截自昨晚本港新冠疫苗總接種劑次達1,559萬，12歲以上首針有623萬人，佔92.6%；3至11歲有超過33.5萬人接種一針，佔63.6%，即3歲或以上首針共有657萬，佔整體九成。

70歲或以上長者首針接種率73.5%

聶德權指出，70歲或以上長者有70萬人接種首針，接種率達73.5%，第二針63.9%，政府會繼續盡全力提高長者疫苗接種率，擴大上門接種疫苗服務。由3月30日開始，在圍封強檢行動完成翌日，為70歲或以上長者、因病患或殘疾而行動不便人士提供上門接種科興服務。

截至4月14日為止，已為13樓座樓宇，合共50人打針，當中有42位介乎70至98歲長者，4位14至65歲因為病患或殘疾而行動不便人士，4位為合資格同住人士。

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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預約上門接種為期8周 針對長者及不良於行市民

政府將於下周二（19日）開放網上平台立電話查詢熱線，擴大上門打針服務涵蓋18區，為長者及因病患、殘疾不良於行市民上門打針，登記平台熱線則早9晚8運作，在網上登記一周後展開上門接種服務，為期8周，以分區形式推展，每周4至5區，以4周作一循環，並會在接種首針後28日，上門接種第二針科興，屆時會有醫護作簡單評估，亦由於復必泰要稀釋程序及送相對較複雜，暫時只提供科興。

「疫苗到戶接種服務」網站︰www.covidvaccine.gov.hk/hv/

登記平台熱線︰5688 5234

5月10日前為院舍康復長者打針 聶︰做到一個不能少

政府亦將推行院舍第三階段接種安排，現時院舍首針接種率，已由3月中的55%升至70%，其中安老院舍接種率為67%，殘疾院舍接種率則為81%。至於院舍人士完成第二針接種率為42%，其中安老院舍院友及殘疾院舍院友的接種率分別為36%及63%。由於不少院友3月確診後康復，政府期望未來三周，即5月10日或之前，為全港院舍內康復者提供外展接種服務。

聶德權重申，會盡全力推「一老一幼」接種，不論是否住院舍都要接種疫苗，希望將疫苗接種服務入社區，讓高危群組毋須出戶都可以打針，「做到一個不能少，香港先可以應對新一波疫情，走出逆境，生活復常。」

林鄭籲復活節外出守防疫措施 戴KN95口罩

特首林鄭月娥表示，今日是復活節長假開始，呼籲市民「享受假期都要守防疫措施，最好就戴我哋防疫服務包提供嘅KN95口罩，安全度過長假」，迎接本月21日首階段措施放寬，讓小朋友逐步分批上課。