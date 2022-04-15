國安教育日｜國安處共拘182人　接獲25萬個舉報　單月增4萬條訊息

今日（15日）是「全民國家安全教育日2022」，自《港區國安法》實施至今，警隊國安處共拘捕逾180人，涉嫌從事危害國家安全的行為和活動，據《香港01》統計，今年首4個月已有約20人被捕，涉及煽動罪或煽惑他人違防疫令；警方亦在社交媒體公布，自2020年11月推出「國安處舉報熱線」至今約17個月，共接獲超過25萬個舉報，單月新增約4萬個舉報訊息。



自《港區國安法》實施至今，警隊國安處共拘捕逾180人；圖為警隊跨部門反恐演習。（資料圖片）

警方今日指出，自「國安處舉報熱線」於2020年11月推出至今，已收到超過25萬個舉報，警方表示，在維護國家安全的路上，每位市民都擔任重要角色，市民可透過「國安處舉報熱線」的不同平台，包括微信、電話短訊及電郵提供與國家安全相關的資料或舉報，為國家及香港安全作出貢獻。

過去一個月每周約1萬個舉報

警務處處長蕭澤頤上月19日在港台節目《國安法事件簿》中透露，當時「國安處舉報熱線」收到逾21萬個舉報，即過去一個月內新增4萬個舉報，平均每個星期就有1萬個舉報。

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今年拘約20人 涉煽動罪或煽惑罪

另外，警方回覆《香港01》查詢表示，自《港區國安法》於2020年6月實施至今，共182人（15至79歲），分別138男44女因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕。

據《香港01》統計，單計今年首4個月，本港已有約20人被國安處拘捕，主要與涉嫌煽動及煽惑違反防疫措施有關，包括日前捲入《立場新聞》案的資深傳媒人區家麟、職工盟前副主席鄧建華在內6名「旁聽師」、「黑武士軍團」武術教練及助理、藝人阮民安等。