復活節長假首日到處人頭湧湧　街市檔販都受惠：派錢多咗人買嘢

今日是復活節首天假期，又是派消費券後首個長假，街上人頭湧湧，不少市民結伴行街購物，帶動消費氣氛，連街市都受惠。記者今早到九龍城街市視察，有不少市民一早到來買餸。有檔販表示，消費券推出後，生意額有上升，更多市民願意用電子支付工具，有菜檔負責人表示「一派錢好多人用，多過平時3至4倍」。



▼復活節假期首日街市情況▼



+ 1

復活節首天假期 街市人流增

今日是復活節首天假期，加上本港疫情放緩，市民外出意欲增加。記者今早約11時半到九龍城街市視察，已有不少市民正在買餸。其中一個菜檔，在20分鐘內有約20多人買菜，生意不錯。

檔販：一日20人用消費券

「培記蔬菜」負責人湯太在店內安裝了多種電子支付工具，包括微信支付、支付寶、八達通、PayMe及轉數快。她透露最多人用八達通，特別是政府推出消費券後，更多人以電子貨幣代替現金。她說平日只有二至三人用電子支付工具，但「政府派咗錢之後，個輪真係好多，一日都有20單（用八達通）。」

「明園蔬菜」鄭小姐同樣安裝了多種電子支付工具，她說政府派發消費券後，有不少市民都用電子貨幣購物，最高峰一日有20人用。

市民快用完消費券 買電器、日用品

市民郭太今日到街市買菜，她表示用消費券買了一部電視，餘下的消費券不多，主要用來購買食物。而市民曾小姐則表示已經用完所有消費券，主要購買日用品。