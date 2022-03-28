清明節復活節逼近　專家憂長假致疫情反彈　港大揭病毒繁殖率回升

【新冠病毒／清明節／復活節／假期／掃墓】第五波疫情連續兩日新增個案回落至一萬宗以下，不過政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉周日（27日）忠告，公眾勿誤以為疫情正走下坡，因為最近幾日市民出行指數回升，倘情況持續，第五波反彈不出奇。而港大公共衛生學院推算的本地個案「即時有效繁殖率」顯示，近日可見輕微回升，回彈至本月19日的0.4111。

呼吸系統專科醫生梁子超則認為，市民確診後痊癒者增多，加上每天仍要外出上班，故市面回復人流是必然現象。他認為，港府應將焦點置於復課風險，由於幼稚園及小學學童自然免疫比例（即曾染疫及康復）及接種比率均偏低，勿強行訂下復課硬指標，建議掌握群組的血清陽性比例，再謹慎決定。



▼3月27日 疫情過高峰後星期日市面人流增多▼



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梁卓偉：疫情只由「極高水平」回落到非常高水平

梁卓偉周日（27日）於電台節目接受訪問時指，現時第五波疫情確診數字只是由原來的「極高水平」，回落到非常高水平，籲市民勿誤以為疫情正走下坡，甚至認為是「水尾」。他說，留意到最近幾日，市民的出行指數回升，如果情況持續，第五波出現反彈不出奇，恐怕屆時想復常，或計劃在下月21日起放寬社交距離措施亦未必能做到。他希望港人能咬實牙關減少外出，令第五波疫情盡快終結。

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翻查港大公共衛生學院推算的本地個案「即時有效繁殖率」顯示，截至本月19日，雖然過去一個月的即時有效繁殖率，已由上月19日的3.1795跌至本月19日的0.4111，呈連續下降趨勢，但仔細一看，可發現近幾日有輕微回升跡象，即由本月17日的0.3814，回彈至本月19日的0.4111。

港大公共衛生學院推算的本地個案「即時有效繁殖率」顯示，近日數據未有再跌，反呈微微回升。

復活節橫跨周末共4日

《香港01》記者今日於銅鑼灣街頭視察，發現不少港人及家庭外出購物及用餐，本月初的冷清現象不再。此外，距離下月21日首階段放寬的時間表前，將先後迎來清明節（4月5日）及復活節（4月15、16及18日）兩個公眾假期，其中復活節更橫跨周末，即港人將擁一連4天的長假期，料屆時市面更人頭湧湧。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，由於快速檢測屬自願呈報，亦視乎港府檢疫及醫療支援吸引力等因素，故本港目前錄得的感染人口數有局限及未能反映實況。他提到，隨着愈來愈多市民確診，且商場及店舖陸續重開，另市民亦要上班，市面回復人流無可避免，「係疫情發展嘅必然現象」，倘港府檢測及隔離措施到位，能貫徹「及早發現、及早隔離、及早治療」原則，相信仍可控制反彈現象。

▼3月26日 大批市民排隊買OMEGA和SWATCH聯名表▼



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梁子超籲謹慎考慮復課：Omicron 係唔會放過小朋友

不過，梁子超認為應更聚焦檢視高危群組風險，除已相繼感染的院舍外，由於Omicron傳播不平均，目前10歲以下的兒童，不論是自然免疫比例及接種比率均見偏低，且涉及數以千計家庭，另幼稚園及小學生衛生意識亦相對中學生弱，或構成跨家庭式的網絡爆發，港府須謹慎考慮復課的風險，勿以整體疫情下降作單一指標，或僅聚焦學生的教育需要而忽略保護其免受感染，「唔似得以前咁，Omicron 係唔會放過啲小朋友。」

政府日前宣布，幼稚園及小學最快4月19日復課。他建議，復課前須先掌握相關學生群的血清陽性比例，並據其自然免疫比例及接種比率兩大數據，始制定確實復課的合適時機，及投放適當防感染資源，包括要求師生定期進行快速檢測，或可按情況分階段恢復面授，「一開始唔一定要全面授，可以係繼續網課，跟住先半日、再全日恢復面授課堂。」

▼3月27日 香港仔鴨脷洲邨利添樓圍封檢測▼

