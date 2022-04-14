限聚令｜4.21起准4人聚會、撤跨家庭禁令　陳肇始籲復活假要克制

連續3日少於1,500宗確診個案，隨著疫情逐漸放寬，政府今（14日）公布放寬社交距離措施詳情，包括下周四（21日）起解除私人處所超過兩戶聚會的禁令、公眾地方群組聚集由兩人放寬至四人。



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食物及衞生局局長陳肇始表示，4月21日起解除私人處所禁止兩家庭以上聚會的限制，並將於下周向行會提交建議，公眾地方二人限聚令將放寬至四人；同時延續在所有交通工具及公眾地方的口罩令要求。

林鄭︰放寬社交距離措施無可避免帶來傳播風險

特首林鄭月娥亦表示，放寬社交距離措施無可避免會帶來傳播風險，即使每日陽性個案下降至相對低水平，但仍處於高位數，故呼籲市民任何時間均要遵從社交距離措施及保持防疫意識。

明日（15日）將迎來一連四日復活節假期，她呼籲市民為假期後的復常工作創造更好條件，包括接種疫苗，以減少感染後出現重症及進入公立醫院的需求，從而紓緩醫療系統壓力。

被問及會否擔心長假期後疫情出現反彈，屆時會否暫緩重開場所的安排？陳肇始指，目前確診個案數字仍然高，社會仍有傳播鏈，呼籲市民要自律，做到無反彈或將反彈風險減少，直言「明白大家有抗疫疲勞，多次講如能克制啲，去街減少時間、減少次數，是可紓緩疲勞又不鬆懈嘅做法」。

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